蔡麥會後解放軍擾台 蔡英文：盼中國克制、不用過度反應

蔡英文總統即將結束出訪行程返回台灣，她在洛杉磯與隨團媒體茶敘。(記者丘采薇／攝影)

中華民國 總統蔡英文 結束出訪行程，5日與美國眾院議長麥卡錫會晤後，6日離美返台。媒體記者詢問是否擔心中國的軍事干擾？蔡英文表示，希望中國方面可以自我克制，不用過度反應。

至於此行是否有刻意低調？蔡英文說，過境是行之有年的事，利用過境與美國朋友見面也是常有的事情，能夠跟美方有面對面溝通機會，對兩岸關係的平穩及對區域和平都有幫助。

蔡英文在離美前與記者茶敍。記者問對於中國宣布「登檢」及在台灣海峽巡航，是否破壞現狀？蔡英文說，她出國期間與國安團隊都密切關注情勢，務必能確保海上船隻能夠安全航行，防止中國在領海上進行干擾。

蔡英文總統（中）即將結束出訪行程返回台灣，她在洛杉磯與隨團媒體茶敘。(記者丘采薇／攝影)

兩岸互不隸屬是事實 馬英九論述與現況有落差

關於前總統馬英九在中國大陸訪問時提到，台灣、大陸「都是我們中華民國，都是中國」。蔡英文則回應，現在已經是2023年，馬英九這個論述應該是1970年代的論述，這個講法跟現在的環境有些差距。

蔡英文說，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，兩岸互不隸屬是清楚的事實，處理兩岸關係的最高目標就是確保台灣人民的自由民主生活方式，及台灣人民的人權，也希望盡其所能地維持兩岸和平穩定。

疑美論是刻意的解讀 強烈感受美方對台灣支持

媒體問到如何看待「疑美論」？蔡英文表示，所謂疑美論，有些是刻意的解讀情勢，有些是對事情資訊不足產生的疑問，但這一趟行程，不論是到友邦訪問或是過境，過程中美方所提供的協助，以及在過去很長時間跟美國國會議員互動，都強烈感受到對台灣的支持。

蔡英文說，尤其與麥卡錫議長及議員出席會談，討論共同關切的議題，對國際社會來講，對台灣人民來講，都是滿清楚的訊息。

訪問團出發前宏都拉斯與中國建交，現又有外國媒體指接下來台灣友邦巴拉圭或瓜地馬拉邦交 有變數，蔡英文說，美國一向的態度都是支持台方跟邦交國的關係，台方對於邦交國的情勢也都有密切注意，「也希望邦交國跟我們之間的關係更緊密，秉持價值跟相互扶持的精神，持續邦交關係。」

蔡英文表示，跟各國建立實質關係很重要，與友邦建立外交關係也一樣重要，因此外交國安團隊都要齊頭並進，「希望在跟國際朋友互動中，讓他們了解我們所處的情勢，以及我們穩定處理所有兩岸或國際事務，都可以得到國際朋友支持。」