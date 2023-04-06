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麥卡錫盼加速對台軍售 國務院：正積極審查

如何看待疑美論?蔡英文:強烈感受美方對台灣的支持

麥卡錫盼加速對台軍售 國務院：正積極審查

中央社／華盛頓6日專電
美國聯邦眾議院議長麥卡錫在與蔡總統會晤後，率領18位跨黨派議員舉行記者會。（記者張文馨／攝影）
美國聯邦眾議院議長麥卡錫在與蔡總統會晤後，率領18位跨黨派議員舉行記者會。（記者張文馨／攝影）

對於美國聯邦眾議院議長麥卡錫與其他國會議員力促盡快交付對台軍售品項，美國國務院今天表示，美國正積極審查以確保盡快交付軍售項目。國務院也呼籲北京停止對台施壓，轉而進行有意義外交。

麥卡錫（Kevin McCarthy）昨天在加州錫米谷（Simi Valley）雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）與總統蔡英文進行歷史性會晤。北京方面持續文攻武嚇，表明「將採取堅決措施」，並啟動為期3天的「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）今天在例行簡報中被問及中國的回應時指出，美中之間有許多溝通管道，美方也將持續維持管道暢通，以防止出現任何誤判風險。美國與中國在台灣議題上存在分歧，也花了超過40年時間處理這些分歧，台海和平穩定不僅是美國長期利益，也是全球關切的利益。

巴特爾也敦促北京，停止對台施加軍事、外交與經濟壓力，轉而進行有意義的外交。對於蔡總統過境，他重申，北京沒有理由將符合美國長期政策的過境變成不符合的其他情況，或藉此反應過度。

麥卡錫昨天與其他17位與會的跨黨派國會議員於會後召開共同記者會時表示，應加強對台軍售，確保武器按時送達台灣。與會的美國眾議院美中戰略競爭特別委員會（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China）主席蓋拉格（Mike Gallagher）也提到，會設法讓將預訂交付給沙烏地阿拉伯的「魚叉」（Harpoon）飛彈運交台灣。

對此，巴特爾表示，美方正在積極審查政策與程序，以確保盡快交付武器，尤其是台灣。美方依據台灣關係法向台灣提供必要的國防品項與服務，以實現和維持足夠自我防衛能力。

北京 國務院 麥卡錫

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