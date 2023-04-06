麥卡錫盼加速對台軍售 國務院：正積極審查

美國聯邦眾議院議長麥卡錫在與蔡總統會晤後，率領18位跨黨派議員舉行記者會。（記者張文馨／攝影）

對於美國聯邦眾議院議長麥卡錫 與其他國會議員力促盡快交付對台軍售品項，美國國務院 今天表示，美國正積極審查以確保盡快交付軍售項目。國務院也呼籲北京 停止對台施壓，轉而進行有意義外交。

麥卡錫（Kevin McCarthy）昨天在加州錫米谷（Simi Valley）雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）與總統蔡英文進行歷史性會晤。北京方面持續文攻武嚇，表明「將採取堅決措施」，並啟動為期3天的「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）今天在例行簡報中被問及中國的回應時指出，美中之間有許多溝通管道，美方也將持續維持管道暢通，以防止出現任何誤判風險。美國與中國在台灣議題上存在分歧，也花了超過40年時間處理這些分歧，台海和平穩定不僅是美國長期利益，也是全球關切的利益。

巴特爾也敦促北京，停止對台施加軍事、外交與經濟壓力，轉而進行有意義的外交。對於蔡總統過境，他重申，北京沒有理由將符合美國長期政策的過境變成不符合的其他情況，或藉此反應過度。

麥卡錫昨天與其他17位與會的跨黨派國會議員於會後召開共同記者會時表示，應加強對台軍售，確保武器按時送達台灣。與會的美國眾議院美中戰略競爭特別委員會（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China）主席蓋拉格（Mike Gallagher）也提到，會設法讓將預訂交付給沙烏地阿拉伯的「魚叉」（Harpoon）飛彈運交台灣。

對此，巴特爾表示，美方正在積極審查政策與程序，以確保盡快交付武器，尤其是台灣。美方依據台灣關係法向台灣提供必要的國防品項與服務，以實現和維持足夠自我防衛能力。