我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張家界天空步道4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅

出訪憂對岸干擾？蔡英文：盼中國自我克制不用過度反應

記者丘采薇／洛杉磯即時報導
台灣總統蔡英文即將結束出訪行程返回台灣，她在洛杉磯與隨團媒體茶敘。記者丘采薇／攝影
台灣總統蔡英文即將結束出訪行程返回台灣，她在洛杉磯與隨團媒體茶敘。記者丘采薇／攝影

台灣總統蔡英文即將結束出訪行程返回台灣，她今天在洛杉磯與隨團媒體茶敘。被問到這次出訪過程中及在加州與眾議院議長麥卡錫見面後，是否擔心中國軍事干擾？蔡英文總統說，希望中國方面可以自我克制，不用過度反應。

被問到此行是否刻意低調，中國的嗆聲是否在規劃活動時造成干擾？蔡英文說，最主要還是以整趟達到的目標來規畫，過境這件事是行之有年的事情，利用過境跟美國朋友見面也是常有的事情，能夠跟美方有面對面溝通機會，對兩岸關係的平穩及對區域和平都有幫助，但希望中國方面可以自我克制，不用過度反應。

對於中國宣布「登檢」兩岸直航船隻，有媒體問，這是否是對現狀公然破壞跟改變，如果是，政府如何因應？未來是否有相關措施抑制相關情事發生？

蔡英文說，她出國這段期間，國安團隊都保持關切，而且密切關注情勢，所做的一切都是要務必能確保海上船隻能夠安全航行，防止中國在台灣領海上進行干擾的行為。

被問到這次與麥卡錫見面的安排是否有經過溝通，有什麼考量？蔡英文說，能夠見面，都是好事，因為這一次要過境美國，因此覺得能夠早一點見面交換意見，現在美國國會有好幾個關於台灣的法案在進行討論，「國會議員有機會跟我們一起討論交換意見，所以在這個時候見面，我覺得滿好的。」

有媒體問「蔡麥會」是否是過境外交中的突破？蔡英文表示，是不是突破，不同人有不同解讀，但總統過境都行之有年，在過境時跟朋友之間也會做一些交流，這一次一樣運用過境的機會，跟在美國的朋友相互表達關心，同時對相互關切的議題，有實質溝通的機會，是滿好的過程。

台灣總統蔡英文（中）即將結束出訪行程返回台灣，她在洛杉磯與隨團媒體茶敘。記者丘采...
台灣總統蔡英文（中）即將結束出訪行程返回台灣，她在洛杉磯與隨團媒體茶敘。記者丘采薇／攝影

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

蔡英文 麥卡錫 加州

上一則

馬英九稱兩岸同屬中華民國 蔡英文：這是1970年代論述

下一則

蔡英文：外交政策確保台灣最佳利益 盼未來總統延續

延伸閱讀

馬英九稱兩岸同屬中華民國 蔡英文：這是1970年代論述

馬英九稱兩岸同屬中華民國 蔡英文：這是1970年代論述
洛杉磯趙美心會蔡英文 讚亞洲民主政體傑出領導人

洛杉磯趙美心會蔡英文 讚亞洲民主政體傑出領導人
蔡英文：感受友邦挺台力道 過境美國行程豐富扎實

蔡英文：感受友邦挺台力道 過境美國行程豐富扎實
蔡英文見麥卡錫後洛杉磯辦僑宴 兄姊都來了

蔡英文見麥卡錫後洛杉磯辦僑宴 兄姊都來了

熱門新聞

川普成為第一位遭起訴的卸任總統。(Getty Images)

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

2023-03-30 23:50
已在美國登陸的中國電商平台「拼多多」，被指可監控手機用戶的一切動態，侵犯隱私及資訊安全。(本報系資料照片)

CNN：拼多多是中國最可怕程式 監視用戶侵犯隱私 極難移除

2023-04-03 02:30
重點周刊（Le Point）3月30日出刊的封面故事是中國，標題為「謊言帝國」。（取材自臉書）

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

2023-04-02 21:05
(取自ABC推特)

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

2023-04-04 16:20
蔡英文在推特發布與麥卡錫會晤合影，麥卡錫隨即轉發。(取自蔡英文推特)

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

2023-04-05 15:30
蔡英文離開下榻的樂天飯店前往僑宴時，神情愉快。（美聯社）

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

2023-03-30 05:56

超人氣

更多 >
閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉
矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲
50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品

50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品
矽谷科技高管街頭遇刺身亡 民眾驚：安全社區也遇害？

矽谷科技高管街頭遇刺身亡 民眾驚：安全社區也遇害？
法國總統馬克宏訪華 驚見鞏俐夫婦同機隨行

法國總統馬克宏訪華 驚見鞏俐夫婦同機隨行