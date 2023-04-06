出訪憂對岸干擾？蔡英文：盼中國自我克制不用過度反應

台灣總統蔡英文即將結束出訪行程返回台灣，她在洛杉磯與隨團媒體茶敘。記者丘采薇／攝影

台灣總統蔡英文 即將結束出訪行程返回台灣，她今天在洛杉磯與隨團媒體茶敘。被問到這次出訪過程中及在加州 與眾議院議長麥卡錫 見面後，是否擔心中國軍事干擾？蔡英文總統說，希望中國方面可以自我克制，不用過度反應。

被問到此行是否刻意低調，中國的嗆聲是否在規劃活動時造成干擾？蔡英文說，最主要還是以整趟達到的目標來規畫，過境這件事是行之有年的事情，利用過境跟美國朋友見面也是常有的事情，能夠跟美方有面對面溝通機會，對兩岸關係的平穩及對區域和平都有幫助，但希望中國方面可以自我克制，不用過度反應。

對於中國宣布「登檢」兩岸直航船隻，有媒體問，這是否是對現狀公然破壞跟改變，如果是，政府如何因應？未來是否有相關措施抑制相關情事發生？

蔡英文說，她出國這段期間，國安團隊都保持關切，而且密切關注情勢，所做的一切都是要務必能確保海上船隻能夠安全航行，防止中國在台灣領海上進行干擾的行為。

被問到這次與麥卡錫見面的安排是否有經過溝通，有什麼考量？蔡英文說，能夠見面，都是好事，因為這一次要過境美國，因此覺得能夠早一點見面交換意見，現在美國國會有好幾個關於台灣的法案在進行討論，「國會議員有機會跟我們一起討論交換意見，所以在這個時候見面，我覺得滿好的。」

有媒體問「蔡麥會」是否是過境外交中的突破？蔡英文表示，是不是突破，不同人有不同解讀，但總統過境都行之有年，在過境時跟朋友之間也會做一些交流，這一次一樣運用過境的機會，跟在美國的朋友相互表達關心，同時對相互關切的議題，有實質溝通的機會，是滿好的過程。 台灣總統蔡英文（中）即將結束出訪行程返回台灣，她在洛杉磯與隨團媒體茶敘。記者丘采薇／攝影

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點