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蔡英文洛杉磯僑宴700人齊聚 趙美心出席受關注

「我們不怕中國」兩黨議員談蔡麥會：支持台灣朋友

記者張文馨丁曙／洛杉磯報導
美國第三號人物眾院議長麥卡錫(右)5日上午在他的選區加州與蔡英文總統(左)會晤，也創下台灣的總統過境美國新模式，多位重議員表示歡迎。(取自蔡英文推特)
美國第三號人物眾院議長麥卡錫(右)5日上午在他的選區加州與蔡英文總統(左)會晤，也創下台灣的總統過境美國新模式，多位重議員表示歡迎。(取自蔡英文推特)

眾院對中委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）5日引述英國首相邱吉爾名言來回應當前情況，他說，若美國領袖們不能與最重要的民主夥伴之一的民選領袖在美國領土上會晤，若要將蔡總統來訪視為一種過度挑釁，「那麼我們只是在餵食鱷魚，只求牠最後再吃我們。」

蓋拉格表示，「我們不能被嚇到」，跨黨派議員傳遞「我們不怕」的簡單訊息，只要有機會，就會表達並採取行動支持台灣朋友。

北京在蔡麥會前夕發動西太平洋航訓，派出山東號航艦編隊穿越巴士海峽，並致函美國國會議員意圖阻止他們與蔡總統碰面。

跨黨議員在與蔡英文晤談後，共同舉行記者會。眾院民主黨團主席艾吉拉（Pete Aguilar）提到台灣關係法，他告訴蔡總統，民主黨人不會放棄美台關係，會持續與拜登政府共同努力致力於美國的承諾，因為民主黨深刻了解台灣在區域扮演獨特且關鍵的角色。

民主黨籍的對中委員會首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）表示，面對中共這個戰略競爭對手，美國不尋求戰爭，無論是冷戰、熱戰或任何敵對行動；美國追求持久和平，必須不計一切代價嚇阻侵略。

克利什納穆希表示，發展美台關係，維護台灣安全，以及當年雷根總統提出的對台六項保證，在今天是兩黨的高度共識。因此，在雷根圖書館舉行兩黨領導人會見台灣總統，以及舉行聯合記者會，表明兩黨越來越表明對台灣的支持。當年雷根總統的政策使共產主義蘇聯解體，因此，來雷根總統圖書館舉行這樣的活動意義深遠。

共和黨籍眾議員辛森（Ashley Hinson）表示，對話氣氛非常棒（fabulous），這是一場開誠布公的對話，主要聚焦在美國如何支持盟友台灣，並同時強化美國與他國的關係，促進美台等各國的繁榮。

民主黨 眾院 圖書館

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