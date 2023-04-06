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蔡英文洛杉磯僑宴700人齊聚 趙美心出席受關注

蔡麥會幕後／照流程防意外 台美避免刺激中 但也留懸念

記者丘采薇
蔡英文總統一行與麥卡錫議長及兩黨眾議員合影，留下難得的畫面。（取自麥卡錫推特）
蔡英文總統一行與麥卡錫議長及兩黨眾議員合影，留下難得的畫面。（取自麥卡錫推特）

蔡英文總統5日與美國眾議院議長麥卡錫順利在雷根圖書館見面，流程完全按照規畫走，同場包含麥卡錫共有19位跨黨議員與會，凸顯麥卡錫對蔡麥會用心安排，而從行程安排到公開講話，都可見台美雙方避免刺激北京的用心，不過對岸是否願意接球，仍充滿不確定性。

蔡總統公開講話以維持和平現況為談話基調，基本上未超出她執政的政見及政策，也符合台灣人民維持兩岸現狀的大多數民意。蔡總統雖點到民主受到威脅，但從頭到尾未提中國（共）或俄國，也被聯想是避免意外，希望以克制免去離美前的困擾。

至於與兩黨議員在未公開的晤談，到底有無外媒先前報導的演講，似也無關宏旨，不論是演講或座談，要傳達的訊息從雙方見面已經達成，只是留下了在各種訊息錯亂中的小小懸念。

美國前總統雷根1982年為避免與中共簽訂八一七公報對台灣產生的疑慮，提出「六項保證」，位階雖然不如台灣關係法，但自此基本上成為美國對台防衛的政策依據之一。蔡麥選在雷根圖書館見面，自有其歷史意義，尤其在美國全力抗中的氛圍中，雷根精神的喚醒也呼應當前時局。

眾院對中委員會重要成員皆出席5日與蔡總統的晤談和餐敍，即使包括麥卡錫在內的發言成員皆指出仍要維持與中國交往，既要抗中，但又不致撕破臉，成了5日蔡麥會暗中流動的微妙平衡，其中拿捏中方是否埋單，恐怕還要等到蔡回到台灣後才會開始醱酵。

蔡麥會是蔡總統此次出訪中美友邦的重頭戲，即便蔡麥會流程先由麥卡錫辦公室提前曝光，但台北也順勢配合，雙方都一步步推進自己的最大利益，其中牽動美中台三方的千絲萬縷。

這次麥卡錫提早在會面前兩天就公布資訊，並廣邀媒體，做法也與台北去年接待美國眾議院前議長裴洛西不同。去年台北希望保持低調，直到裴洛西抵達前一個多小時，才發出採訪通知。這次麥卡錫不但在採訪通知上直呼「台灣總統蔡英文」，還邀請了超過上百家媒體採訪，其宣傳效果，不言可喻。

麥卡錫 裴洛西 蔡英文

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