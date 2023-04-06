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蔡麥會後跨黨派記者會 麥卡錫：若訪台 用個人名義

記者丁曙張文馨／洛杉磯報導
眾院議長麥卡錫5日在雷根總統圖書館與中華民國總統蔡英文議後，下午召開跨黨派記者會，背景是昔日柏林圍牆。(記者丁曙／攝影)
眾院議長麥卡錫5日在雷根總統圖書館與中華民國總統蔡英文議後，下午召開跨黨派記者會，背景是昔日柏林圍牆。(記者丁曙／攝影)

眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）5日在答覆記者提問時表示，美國的「一中政策」不變，也不會邀請蔡英文去華府國會演講，他目前也沒有率團訪問台灣的計畫，如果要去也是以「個人名義」。

籲美國加速對台軍售

但同時，麥卡錫說，美國對台灣的安全承諾也不變，雷根總統當年對台灣作出的六項安全保證依然有效，包括對台軍售壯大武裝力量，提升自衛能力，維護台灣區域和平。他希望美國加速對台軍售，強化台灣民主的軍事威懾力。「我們該做的，是加速程序以便讓他們能夠自我防衛。」

麥卡錫強調，支持台灣防務並沒有改變美國的「一個中國」政策，蔡英文總統的過境停留是正常的，警告北京不要以此為藉口挑起敵對行動。

麥卡錫5日上午在雷根總統圖書館與蔡英文總統會晤後，與跨黨派議員一起舉行記者會，多數是眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party）成員，包括共和黨籍主席蓋拉格（Mike Gallagher）、民主黨籍副主席、眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi），以及唯一的亞裔議員朴銀珠（Michelle Park Steel）。

這場跨黨派記者會約半小時，麥卡錫（Kevin McCarthy）和民主及共和黨議員都發表談話；麥卡錫率先總結會談的3項成果，包含持續對台軍售，確保及時交付，讓台灣足以自我防衛；要強化經濟合作，尤其是貿易與科技領域；以及持續在全球舞台上促進共享價值。

對中關係也要強化

麥卡錫說，雙邊討論了促進連結的方式，會議富含成效，美國要強化與台灣的關係，也要與中國大陸溝通；北京沒有必要為此報復，「我是議長，中國不可以左右我要去哪跟誰說話，以及跟誰做朋友。」

麥卡錫回答提問時表示，中國對台灣的威脅始終存在，中共聲稱統一台灣後，維持「一國兩制」，不改變台灣人的生活方式。但當年，中國收回香港時也承諾「一國兩制」，現在的香港「一國兩制」已不復存在，只有一種專制政體，香港的今天就是台灣的前車之鑑，將來社會只有一種聲音。

麥卡錫說，今日的會晤為全球帶來更大的和平與穩定，美國對台灣人民的支持依然堅定且超越黨派。

麥卡錫表示，此行不是為了挑起緊張，中國大陸不用害怕；此行重點在持續強化民主與自由，第一步便是溝通，無論是針對朋友或敵人，他呼籲中方與美國持續往來。

麥卡錫說，「從國會的立場上，我們有責任發出一致的訊息，我們應該同時有著更佳的對中關係與對台灣關係。」

樂於與習近平會面

麥卡錫數次提到，雷根總統簽署的「六項保證」至今依然為美國政策，他沒有改變美中三公報的立場；且面對記者追問中國大陸侵略台灣的可能性與準備，麥卡錫並未正面回覆，他說，這是假設情境，這場會晤就是為了避免那一天到來。

麥卡錫接受彭博電視採訪時也向中國發出訊息，曾三度訪問北京的麥卡錫表示，他「樂於」與中國國家主席習近平會面。他強調與蔡英文會面時，包含了民主黨與共和黨的議員。

麥卡鍚議長率兩黨議員舉行聯合記者會。（記者張文馨／攝影）
麥卡鍚議長率兩黨議員舉行聯合記者會。（記者張文馨／攝影）

麥卡錫 蔡英文 北京

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