蔡麥會後跨黨派記者會 麥卡錫：若訪台 用個人名義

眾院議長麥卡錫5日在雷根總統圖書館與中華民國總統蔡英文議後,下午召開跨黨派記者會,背景是昔日柏林圍牆。(記者丁曙/攝影)

眾院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)5日在答覆記者提問時表示,美國的「一中政策」不變,也不會邀請蔡英文 去華府國會演講,他目前也沒有率團訪問台灣的計畫,如果要去也是以「個人名義」。

籲美國加速對台軍售

但同時,麥卡錫說,美國對台灣的安全承諾也不變,雷根總統當年對台灣作出的六項安全保證依然有效,包括對台軍售壯大武裝力量,提升自衛能力,維護台灣區域和平。他希望美國加速對台軍售,強化台灣民主的軍事威懾力。「我們該做的,是加速程序以便讓他們能夠自我防衛。」

麥卡錫強調,支持台灣防務並沒有改變美國的「一個中國」政策,蔡英文總統的過境停留是正常的,警告北京 不要以此為藉口挑起敵對行動。

麥卡錫5日上午在雷根總統圖書館與蔡英文總統會晤後,與跨黨派議員一起舉行記者會,多數是眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」(House Select Committee on Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party)成員,包括共和黨籍主席蓋拉格(Mike Gallagher)、民主黨籍副主席、眾議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi),以及唯一的亞裔議員朴銀珠(Michelle Park Steel)。

這場跨黨派記者會約半小時,麥卡錫(Kevin McCarthy)和民主及共和黨議員都發表談話;麥卡錫率先總結會談的3項成果,包含持續對台軍售,確保及時交付,讓台灣足以自我防衛;要強化經濟合作,尤其是貿易與科技領域;以及持續在全球舞台上促進共享價值。

對中關係也要強化

麥卡錫說,雙邊討論了促進連結的方式,會議富含成效,美國要強化與台灣的關係,也要與中國大陸溝通;北京沒有必要為此報復,「我是議長,中國不可以左右我要去哪跟誰說話,以及跟誰做朋友。」

麥卡錫回答提問時表示,中國對台灣的威脅始終存在,中共聲稱統一台灣後,維持「一國兩制」,不改變台灣人的生活方式。但當年,中國收回香港時也承諾「一國兩制」,現在的香港「一國兩制」已不復存在,只有一種專制政體,香港的今天就是台灣的前車之鑑,將來社會只有一種聲音。

麥卡錫說,今日的會晤為全球帶來更大的和平與穩定,美國對台灣人民的支持依然堅定且超越黨派。

麥卡錫表示,此行不是為了挑起緊張,中國大陸不用害怕;此行重點在持續強化民主與自由,第一步便是溝通,無論是針對朋友或敵人,他呼籲中方與美國持續往來。

麥卡錫說,「從國會的立場上,我們有責任發出一致的訊息,我們應該同時有著更佳的對中關係與對台灣關係。」

樂於與習近平會面

麥卡錫數次提到,雷根總統簽署的「六項保證」至今依然為美國政策,他沒有改變美中三公報的立場;且面對記者追問中國大陸侵略台灣的可能性與準備,麥卡錫並未正面回覆,他說,這是假設情境,這場會晤就是為了避免那一天到來。