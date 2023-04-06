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蔡英文洛杉磯僑宴700人齊聚 趙美心出席受關注

眾議員蓋拉格：想在台灣辦圓桌會議、非聽證會

記者丘采薇／洛杉磯即時報導
眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格日前低調密訪台灣。(路透)
眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格日前低調密訪台灣。(路透)

美國眾院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格曾在2月17日秘密訪台4天，今天他也出席由美國眾院議長麥卡錫在加州雷根圖書館舉辦的會晤，與蔡英文見面。對於他日前稱今年夏天他將在台灣舉辦一場與台海安全相關聽證會，相關資料可供眾院議長麥卡錫參考。他今天表示，「我們只是想舉辦一個圓桌會議，不會是官方的聽證會。」

蓋拉格今天接受台灣媒體採訪時表示，「技術上，我們無法在國外舉辦現場聽證會，也許這樣說，我們只是想舉辦一個圓桌會議。」

蓋拉格說，「如果我們的委員會出訪台灣，不會是官方的聽證會，但我們會和台灣友人確認，哪種形式為佳，可能是閉門會議，只要能促進更開放的溝通，讓議員更了解如何支持台灣，我都認為可以。沒有必要是一個大型記者會，無意冒犯各位媒體朋友，但不是任何討論都要在鏡頭前。」

被問到有議員在「蔡麥會」之前收到中國大使館寄出的「警告信」。蓋拉格反問「中國的威脅信嗎」，隨後他說，那是認知作戰，「蔡英文有跟我們談到，他們試圖威嚇我們，讓我們退縮，但如同我稍早的發言，眾議長想跟誰在美國國土上見面，實在是不干中國的事。」

眾院 麥卡錫 蔡英文

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