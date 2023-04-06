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蔡麥會前夕…中國啟動台海聯合巡航 山東號穿巴士海峽

記者廖士鋒、林縉明、國際中心／綜合報導
中方5日宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，由大型巡航救助船「海巡06」輪領銜的海事執法船艇編隊，自福建海事局平潭海事監管基地，開啟台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動，為期3天。(中新社)
中方5日宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，由大型巡航救助船「海巡06」輪領銜的海事執法船艇編隊，自福建海事局平潭海事監管基地，開啟台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動，為期3天。(中新社)

在蔡英文總統即將與眾院議長麥卡錫會面前，中方軍隊仍未有所動作，但中國海事系統則於5日宣布，由滿載排水量6600噸的救助船領銜，啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」；同時，中方海軍山東號航艦已穿越巴士海峽，前往西太平洋航訓。

台國防部5日晚指出，軍方運用聯合情監偵手段，掌握中方海軍山東號航艦編隊已穿越巴士海峽，經台灣東南海域，展開首次西太平洋航訓，過程中台方海空兵力及陸基雷達系統全程掌握動向、嚴密監控。

稍早中方福建海事局微信公眾號消息，5日上午由大型巡航救助船「海巡06輪」領銜的海事執法船艇編隊駛離福建平潭海事監管基地，開啟台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動，並附上一張台灣周邊地圖，但未予解釋。

官方稱，本次專項行動為期三天，將對「平潭對台直航集裝箱航線、小三通客運航線、台灣海峽船舶習慣航路、商漁船通航密集區以及非法採砂活動多發區等水域開展巡航巡查」。行動期間中方執法人員將對兩岸直航貨船、作業船現場檢查。

公開資料顯示，「海巡06輪」滿載排水量相當於中方海軍的052D驅逐艦，能在沒有補給的情況下巡航60天。

香港媒體「香港01」出，央視旗下新媒體「玉淵譚天」稍晚釋出的「海巡06輪」巡航台海影像中，能夠匆匆一瞥「艦外不明陸地」，但此陸地是中國的陸地景像或是台灣的影像，並無法分辨。

中方軍方東部戰區已於2日宣布，近日湘潭艦、太原艦、泰州艦編隊赴東海某海域開展實戰化訓練，演練「對『敵』艦進行火力打擊」，並稱三艦「隨時準備戰鬥」，3日也發解放軍73集團軍進行合成營晝夜實彈射擊考核畫面；5日則貼出帶有台灣地圖的「中國，一點都不能少」的宣傳圖片。

台國防部5日表示，台軍運用聯合情監偵手段，掌握中方海軍山東號航艦編隊已穿越巴士海...
台國防部5日表示，台軍運用聯合情監偵手段，掌握中方海軍山東號航艦編隊已穿越巴士海峽，經台灣東南海域。(圖：台國防部提供)

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