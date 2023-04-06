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中國標榜「聯合巡航」 對台換打法律戰

記者 程嘉文
中方「海巡06輪」5日在台海中北部開展聯合巡航巡查。(中新社)
中方「海巡06輪」5日在台海中北部開展聯合巡航巡查。(中新社)

蔡英文總統與美眾院議長麥卡錫會面，北京當局採取反制並不令人意外。目前看來，儘管「山東號」航艦東出巴士海峽，但北京這次的招式並非以軍演武嚇為主角，而是拿海巡部門的「聯合巡航巡查」打頭陣，藉機打法律戰，強調對台灣海峽的管轄權。如果「蔡麥會」出現預期外的舉動，中南海也有加碼出狠招的空間。

北京和華府頻放狠話，但彼此都沒想撕破臉；如今正當美日韓東海演習，解放軍若也大舉出海，可能讓局勢失控。另方面，拜登政府無法配合封殺「蔡麥會」，但顯已壓低蔡英文總統過境的能見度，更何況前總統馬英九正在中國，雖公開大倡「一中各表」與「中華民國」，至少替兩岸關係保留正向想像空間；對北京而言，此時並非「傳統」武嚇的好時機。

中方的海事局屬於交通運輸部，而非中央軍委指揮的海軍或海警，春末又是沿岸走私開始升高的季節，以海巡在海峽執法安檢，顯得更具正當性。一旦航至中線以東，更可進一步否定台方海峽中線主張，等於對台進行法律戰。此外，既然標榜「聯合」巡航巡查，中方海警與海軍自然會在旁扮演後盾。

儘管另一次台海危機的可能不大，卻再度凸顯台方嚴重的罩門：隨著科技發達，全球商船在海上位置一目了然，中共若對台動手，不必宣告全面封鎖台海水域，只需針對天然氣輪或是油輪等特定船隻，實施「針對性強制檢查」，就足以讓多數航商打退堂鼓。

台灣半數能源押在存量11天的液態天然氣，只要連續兩三艘船不進港，就可能耗盡庫儲，如此戰略布局，根本不可能因應任何緊張局勢。想成為蔡英文總統期待的「堅韌之島」，更是滑天下之大稽。

台灣海峽大型海事巡航救助船「海巡06」輪，近日開始在福建沿海巡航執法。（中新社）
台灣海峽大型海事巡航救助船「海巡06」輪，近日開始在福建沿海巡航執法。（中新社）

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