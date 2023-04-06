蔡麥會 19眾議員出席 蔡英文：我們不孤單

中華民國總統蔡英文（左）5日與眾院議長麥卡錫(右)在加州會面，並一起舉行記者會，麥卡錫還輕拍蔡英文的背，以行動表示全力支持台灣。(Getty Images)

蔡重申台灣維護和平現狀決心

蔡英文 總統今天在美國眾議院議長麥卡錫 陪同下，在雷根圖書館發表談話。蔡總統說，今早與國會領袖會面時，她重申台灣維護和平現狀(peaceful status quo)的決心；但她也說，「我們先前所維護的和平及努力打造的民主正遭遇前所未有的挑戰」。

蔡英文也感謝與會的眾議員 ，讓台灣人民了解到「我們沒有被孤立，也並不孤單。」

蔡英文總統與19位兩黨眾議員會晤，吸引超過150名記者採訪。（取自麥卡錫議長推特）

麥卡錫5日在洛杉磯雷根圖書館與其他18位兩黨眾議員歡迎蔡英文來訪，蔡麥會面也是此行最受國際矚目的焦點。美國政府強調蔡英文只是如往常過境，北京則批蔡「過境竄美」是倚美謀獨，美方是向台獨發出錯誤訊號，解放軍會做好維護主權完整的準備。

蔡英文在與麥卡錫晤談後，與麥卡錫一起舉行記者會。蔡英文說，選在雷根圖書館見面，可說是最佳地點，因為在外交領域經歷重大變動的年代，前總統雷根扮演關鍵角色，與美國國會通力合作，保護並鞏固台美關係。雷根在1982年發布的「六項保證」，以及國會通過的「台灣關係法」，為這段已逾40年歷史的強健特殊夥伴關係奠定基礎。

蔡英文總統（左二）5日在洛杉磯與兩黨議員會晤及餐敘，眾院議長麥卡錫（右二）在雷根圖書館門口迎接，蔡麥會是此次出訪最重要焦點。(Getty Images)

蔡公開談話皆未直接提及中國

不過，蔡英文在公開談話中皆未直接提及中國或中共。蔡英文說，民主正遭遇前所未有的挑戰，讓自由的燈塔永存不滅，可以說是當務之急。雷根曾說過：「自由並不是代代相傳的，每個世代都必須不斷捍衛及爭取自由。」

她在記者會上說，與國會領袖會面時重申台灣維護和平現狀的決心，讓台灣的人民繼續在自由開放的社會中生活。會議中她也提及雷根總統的信念，那就是「要維護和平，必須先強大自己」。而且，只要團結一心，必定更強大。

引用「德不孤 必有鄰」 感謝美支持

蔡總統說，台灣致力成為世界的可靠夥伴，區域內穩定的基石，以及良善的力量。論語有言，「德不孤，必有鄰」。在台灣努力捍衛現有生活方式的同時，非常感謝美國的支持。

麥卡錫：美台連結前所未有強健

麥卡錫說，美台關係如今更加重要了，他相信美台的連結是前所未有的強健，他稱讚蔡總統是維繫連結的偉大鬥士。

麥卡錫說，台灣是成功的民主政體，是蓬勃的經濟體，也是公衛領域的全球佼佼者，從深厚的經濟關係、強健的友誼、共享的價值等領域，美台透過對話與交流持續擴大合作。

眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」共和黨籍主席蓋拉格（Mike Gallagher），及委員會第二把手、民主黨籍眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi），也出席簡短致詞。