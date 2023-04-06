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蔡英文洛杉磯僑宴700人齊聚 趙美心出席受關注

蔡麥會／ 近200家媒體報導 維安滴水不漏 防暴犬出動

編譯中心／綜合5日電
眾院議長麥卡錫5日在加州會晤中華民國總統蔡英文，吸引近200家媒體前往採訪。(記者丁曙／攝影)
眾院議長麥卡錫5日在加州會晤中華民國總統蔡英文，吸引近200家媒體前往採訪。(記者丁曙／攝影)

眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)5日上午率領跨黨派國會議員在於加州雷根總統圖書館(Ronald Reagan Presidential Library)會晤中華民國總統蔡英文，吸引近200家媒體前往採訪。麥卡錫辦公室發言人說，選擇在雷根總統圖書館舉行會晤，極具意義。

5日早上不到7時，雷根總統圖書館就開始聚集大批媒體，據「中央社」估計有近200家，除了台灣媒體，美國和日本各有超過20家，美國網路媒體「華盛頓自由燈塔」(Washington Free Beacon)記者路西(Susannah Luthi)說，這是她見過最大陣仗的採訪。

為迎接這場國際矚目的會晤，現場維安滴水不漏，警方每隔一段時間、或記者每次移動地點就向記者確認是否配戴證件，並出動防暴犬檢查器材。

麥卡錫團隊為迎接蔡英文總統，提早抵達現場，麥卡錫辦公室發言人斯巴克斯(Matt Sparks)受訪表示，這場會晤約一個半月前就開始規畫，直至5日所有議員名單才敲定。

麥卡錫辦公室對外發布媒體採訪通知時，用「台灣總統」(President of Taiwan)稱呼蔡英文。

斯巴克斯說，選擇在雷根總統圖書館舉辦會晤，極具意義，雷根圖書館位於民主黨執政的加州，前總統雷根(Ronald Reagan)為共和黨，美國各界對此地點有共識。

有線電視新聞網(CNN)報導指出，蔡英文在加州會晤美國國會眾院議長麥卡錫，這場備受矚目的事件，標誌著民主的團結，並且對抗中國的威脅。

英國廣播公司(BBC)官網則說，「台灣陷入危險的三角戀」、「台灣需要習近平接電話」。報導以「台灣有被愛致死的危險嗎？」為題，指出台灣陷入危險的「三角戀」，「蔡麥會」的時機絕非巧合，美國對中國敵意愈來愈深，這促使人們更加公開表達支持台灣，無論民主黨人或共和黨人。這也是美國眾院前議長裴洛西去年夏天熱衷訪問台灣的重要原因。

報導中也提到，中國現在認為，美國決心改變過去40年來，幫助台海維持和平的現狀。當中華民國前總統馬英九訪問大陸、蔡英文在加州喝茶，台灣也需要習近平接電話。

「華盛頓郵報」專欄作家羅金(Josh Rogin)5日撰文指出，北京在對蔡英文過境美國並與麥卡錫會晤表達抗議時，美國應傾聽蔡英文的聲音。他指出，華府試圖淡化蔡總統的過境停留，以免激怒北京。蔡英文與拜登政府討論後決定不與媒體接觸。

羅金指出，蔡英文在美國描述中國不斷升級的對台政治、經濟與心理挑釁行動，「這是她此次來美傳達的主要訊息」，她敦促美國聽眾了解，儘管軍事入侵威脅不容忽視，但中國的真正目的是透過非軍事手段迫使台灣就範。

眾院議長麥卡錫5日在加州會晤中華民國總統蔡英文，吸引近200家媒體前往採訪。(記...
眾院議長麥卡錫5日在加州會晤中華民國總統蔡英文，吸引近200家媒體前往採訪。(記者丘采薇／攝影)

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