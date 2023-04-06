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蔡英文洛杉磯僑宴700人齊聚 趙美心出席受關注

蔡麥會／挺蔡、反蔡陣營 雷根圖書館前火爆對嗆

本報記者／洛杉磯報導
挺蔡、反蔡陣營在雷根圖書館前對峙。(記者子為／攝影)
挺蔡、反蔡陣營在雷根圖書館前對峙。(記者子為／攝影)

中華民國總統蔡英文和美國國會眾院議長麥卡錫5日在南加范杜拉郡(Venture County)西米谷(Simi Valley)的雷根圖書館內會晤時，場外熱鬧非凡。

影片來源：本報記者子為

當天上午9時起，雷根圖書館的場外，就能看見歡迎中華民國蔡英文總統和支持台灣獨立的人群，喊著「台灣加油」的口號；等到10時，反對蔡英文並高舉五星紅旗的親中人群加入，還特別用直升機在天空拉起「一個中國！台灣是中國的一部分！」的橫幅。現場挺蔡、反蔡陣營開始對嗆，人聲鼎沸，火藥味十足。

挺蔡、反蔡陣營在雷根圖書館前對峙，有短暫摩擦。(陳國昌提供)
挺蔡、反蔡陣營在雷根圖書館前對峙，有短暫摩擦。(陳國昌提供)

兩個陣營的人士站在雷根圖書館門外街道的兩旁，一派以支持蔡英文總統的僑胞為主，他們揮舞著中華民國國旗，間中穿插著綠色的台灣國國旗，並手持「台灣獨立」、「歡迎蔡英文」等橫幅；另一派以紅色為主，揮舞著五星紅旗，手持「反對台獨」、「中國統一」等橫幅。兩邊各有上百人參與，現場有近20名警察維護秩序。

儘管示威人士看上去分成兩派，但支持和反對蔡英文的聲音中也有次團體。支持蔡英文的人士雖以台灣綠營人士為主，也有來自中國大陸和世界各地的民運人士，以及支持港獨、藏獨、疆獨的示威者。自媒體博主「加州姜太公」表示，他非常支持台灣的自由民主，認為這是中華民族的希望，希望民主能在台灣的土地上好好發展下去。洛杉磯聖東台灣同鄉會劉大聖認為，台灣是華人世界最後的淨土，不該由中國共產黨統治。

來自台灣的僑民兼黃埔子弟石力升。(記者子為／攝影)
來自台灣的僑民兼黃埔子弟石力升。(記者子為／攝影)

反對蔡英文的人士以親中國大陸的僑團為主，成員大多來自中國，他們的訴求是「一個中國」。美國飛虎隊傳播協會的虞女士表示，在美華人最在乎的是和平與統一，堅守「一個中國」的政策，蔡英文此行意在分裂中國，影響世界和平。美國也應該堅持「一個中國」的政策，不應讓台灣變成下一個烏克蘭。

反對蔡英文的聲音中也有來自台灣的藍營人士，台灣僑民兼黃埔子弟石力升表示，他非常愛惜台灣，厭惡戰爭，所以他反對台獨。他認為蔡英文將台灣年輕人當作砲灰，任美國宰割，不利於兩岸的和平。

洛杉磯聖東台灣同鄉會劉大聖。(記者子為／攝影)
洛杉磯聖東台灣同鄉會劉大聖。(記者子為／攝影)

除了充滿火藥味的脣槍舌劍，也能聽到「小英小英我愛你」等詼諧的口號，大陸僑團還帶來呼籲和平統一的詩朗誦並合唱「我的中國心」。

蔡英文 中華民國 圖書館

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