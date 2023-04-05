蔡麥會達成 涉外人士：凸顯台美聯手拒絕「威權紅線」

蔡英文與麥卡錫於加州雷根圖書館會面。(取材自麥卡錫推特)

中華民國 總統蔡英文 與美國眾院議長麥卡錫5日於加州雷根圖書館會面，隨後與十多位跨黨派眾議員雙邊會談，蔡英文也對外公開講話，創下自1979年台美斷交以來，中華民國總統在美最高級別會晤。涉外人士認為，這次有兩項突破，包括凸顯了台美聯手拒絕「威權紅線」，並且有效的管控「威權風險」。

涉外人士說，儘管蔡英文此行，北京 用盡心機，包括接受前總統馬英九到中國祭祖，安排新加坡、法國等元首政要接連訪中，一直到出言恐嚇將「強烈回擊」蔡英文與麥卡錫的見面，甚至在紐約、洛杉磯兩個過境點都雇用紅色僑民抗爭騷擾，但卻對蔡英文此行受到的矚目，絲毫起不了任何有意義的影響，相反地隨著越多打壓與恫嚇的宣稱，反而讓蔡此行累積了更多的國際社會重視。

涉外人士說，假使去年前眾議長裴洛西訪台後，台美便因為中國高強度的軍事威脅，在雙邊的往來上選擇自我限縮，結果只會讓中國的「紅線」步步進逼，最後台灣、甚至所有民主國家都會在中國威脅下動彈不得。

涉外人士也認為，這次會見的安排，也是台美共同控管來自北京對於區域帶來風險的成功經驗。從過程中的溝通，到實際的籌畫安排，這段時間以來，台美雙方高度聯繫，對於可能的各種風險也充分交流訊息及意見，讓台灣總統行之有年的過境美國，不會因為北京的威脅而打折扣，而雙邊關係和實質的合作，也因此更上一層樓。

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涉外人士說，台美聯手拒絕「威權紅線」，並且有效的管控「威權風險」，而這次的會見，選擇在象徵自由打破威權鐵幕的雷根圖書館，並且在跨黨派國會議員的共同見證下，更是別具意義。

涉外人士認為，至於過去一周以來，中國透過馬英九的祭祖行，新、法等國元首的邀訪等，試圖壓制蔡英文此行的國際效應，國內一些在地協力者在「有沒有演講」這類假議題上也製造錯假訊息等，然而實際上卻效果不彰。

涉外人士說，這些打壓最後終究無濟於事，最關鍵的原因，正是台灣過去幾年來整體國力的提升，以及在地緣政治上與全球經濟、供應鏈上的不可或缺。