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麥卡錫目前沒有計畫赴台 籲加速對台軍售

蔡麥用詞謹慎 會晤後「發言皆未提中國」

裴洛西讚蔡英文、麥卡錫會晤 華郵：台灣國際形象高峰

中央社／華盛頓5日專電
裴洛西。（歐新社）
裴洛西。（歐新社）

中華民國總統蔡英文今天在加州會晤美國眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），去年8月在眾院議長任上抵台的裴洛西（Nancy Pelosi）表示讚場。

蔡英文3月29日啟程展開「民主夥伴共榮之旅」，今天達到最高峰，數百名國內外媒體記者齊聚加州錫米谷（Simi Valley）雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library），見證麥卡錫與蔡英文會晤。

美國媒體多半強調，這是1979年台美斷交後，台灣總統在美國本土見到的最高層級美國政壇人物。

去年8月初抵台後引來北京大規模軍事演習的裴洛西和麥卡錫分屬不同政黨，在許多議題上各有見解，但她也讚揚這場歷史性會晤。

裴洛西去年8月抵台會晤蔡英文。（Getty Images）
裴洛西去年8月抵台會晤蔡英文。（Getty Images）

裴洛西透過聲明表示：「台灣總統蔡英文與眾院議長麥卡錫今天的會晤，因其領導力、兩黨參與以及具歷史意義且非凡的地點而受到讚揚。」

華盛頓郵報（Washington Post）指出，蔡英文這次訪問標誌著8年來努力提升台灣國際形象與強化跟台北共享民主價值各國關係的高峰。這項策略的重點是與美國高層往來正常化。

除了今天與包括麥卡錫、眾院民主黨黨團主席艾吉拉（Pete Aguilar）、美中戰略競爭特別委員會（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China）主席蓋拉格（Mike Gallagher）與委員會首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）等十多位眾議員會晤外，蔡英文之前過境紐約時也會見多位國會議員。

眾院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）今天發布聲明指出，和蔡英文就美台安全與經濟利益進行富有成效的對話，也討論對民主和自由的共同承諾。

蔡英文3月31日離開紐約前，也與美國參院3位跨黨派參議員，包括蘇利文（Dan Sullivan）、恩斯特（Joni Ernst）、凱利（Mark Kelly）進行早餐會。

蘇利文透過3人的聯合聲明指出，很榮幸與跨黨派參議員會晤蔡英文，表達對台灣民主的持續支持。北京獨裁者不應決定國會議員能否會見外國領袖，尤其是在美國領土上。美國參院不是美國職籃NBA，並不聽命於中國共產黨。雖然中國共產黨想讓世界相信台灣是孤立的，這「大錯特錯」。

來源：YouTube

蔡英文 眾院 麥卡錫

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