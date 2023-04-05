雷根圖書館談話 蔡英文重申台灣維護和平現狀決心

台灣總統蔡英文(左)今天在眾議院議長麥卡錫(右)陪同下，在雷根圖書館發表談話。(記者張文馨╱攝影)

台灣總統蔡英文 今天在眾議院議長麥卡錫 陪同下，在雷根圖書館 發表談話。蔡英文總統說，今早與國會領袖會面時，她重申台灣維護和平現狀的決心，讓台灣的人民繼續在自由開放的社會中生活。她也說，各位眾議員的參與及堅定支持讓台灣人民了解到，「我們沒有被孤立，也並不孤單。」

蔡英文說，很高興有機會再次造訪雷根總統圖書館，與麥卡錫及各位國會議員見面。她要感謝麥卡錫的盛情接待，也感謝麥卡錫邀請跨黨派的國會領袖今天在百忙之中撥冗與會。「各位的參與及堅定支持讓台灣人民了解到，我們沒有被孤立，也並不孤單。」

蔡英文說，「這裡可以說是我們最佳的會面地點，給我們機會向這位備受尊敬的美國總統與世界領袖致敬」。在外交領域經歷重大變動的年代，美國前總統雷根扮演關鍵角色，與美國國會通力合作，保護並鞏固台美關係。雷根在1982年發布的六項保證，以及國會通過的重要法案「台灣關係法」，為這段已逾40年歷史的強健特殊夥伴關係奠定基礎。「在此期間，我們維護和平，促進繁榮，並見證台灣民主蓬勃發展。」

蔡英文說，現在所有人都明白，「我們先前所維護的和平及努力打造的民主正遭遇前所未有的挑戰」。在當下這個民主受到威脅的世界中，讓自由的燈塔永存不滅，可以說是當務之急。雷根就曾說過：「自由並不是代代相傳的，每個世代都必須不斷捍衛及爭取自由。」

蔡英文說，今早她與國會領袖會面時，重申台灣維護和平現狀的決心，讓台灣的人民繼續在自由開放的社會中生活。會議中，她也提及雷根總統的信念，那就是「要維護和平，必須先強大自己」。而且，只要團結一心，必定更強大。

蔡英文表示，她也代表台灣人民向美國國會跨黨派的議員致謝，感謝大家提出讓台灣及台美關係更加堅強的各項法案。這些法案協助強化台灣自我防衛的能力、建立台美之間強健的經貿連結，並支持台灣有意義的國際參與，均有助在印太區域捍衛雙方的共同利益、和平及繁榮。

蔡英文說，台灣致力成為世界的可靠夥伴，區域內穩定的基石，以及良善的力量。論語有言，「德不孤，必有鄰」。在台灣努力捍衛現有生活方式的同時，非常感謝美國的支持。在面對這個世代獨特的挑戰時，要謹記奠定台美堅實關係的原則，不忘雷根總統傳承的意志與教訓。再次感謝麥卡錫的溫暖接待及友誼。謝謝所有美國國會的友人一直和台灣站在一起。