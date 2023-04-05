華郵專欄作家：傾聽台灣陳述 而非中國抱怨

蔡英文今天上午與麥卡錫（Kevin McCarthy）及跨黨派國會議員在加州雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）舉行會談。路透

「華盛頓郵報」專欄作家羅金今天指出，在北京 對台灣總統蔡英文 過境美國並與聯邦眾議院議長麥卡錫 會晤抗議時，美國應傾聽蔡英文的聲音。蔡英文呼籲提供更多協助，以對抗中國恫嚇與干涉台灣民主的努力。

蔡英文結束中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯訪問後，回程過境洛杉磯。蔡英文在美西時間上午10點與麥卡錫（Kevin McCarthy）及跨黨派國會議員在加州雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）舉行會談。蔡英文與麥卡錫會後發表公開談話。

這是首次有台灣總統在美國本土與眾議院議長會談，國際高度關注這場歷史性會晤。對於這場會談，中國多次表達抗議，中國外交部發言人毛寧日前聲稱，中方將「密切跟蹤事態發展，堅決有力捍衛國家主權和領土完整」，不僅如此，北京還在會談前宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」。

羅金（Josh Rogin）今天發表在「華盛頓郵報」（The Washington Post）的文章指出，華府試圖淡化蔡英文的過境停留，以免激怒北京，這從蔡英文日前過境紐約獲頒華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）「全球領導力獎」（Global Leadership Award）的態度可以體現。蔡英文與總統拜登（Joe Biden）政府討論後決定不與媒體接觸。

羅金指出，蔡英文在晚會上描述中國不斷升級的對台政治、經濟與心理挑釁行動，「這是她此次來美傳達的主要訊息」，蔡英文敦促美國聽眾了解，儘管軍事入侵威脅不容忽視，但中國的真正目的是透過非軍事手段迫使台灣就範。

羅金引述華盛頓郵報記者取得的錄音，蔡英文在哈德遜研究所晚會中表示，「我認為中國相信，贏得戰爭的最佳方式是不引戰」，「他們想做是騷擾我們，向我們施壓，繼續做他們能做的以使我們感到不安與害怕，這就是他們的策略」。

蔡英文表示，俄羅斯入侵烏克蘭是一記警鐘，迫使台灣認真思考在類似情況下如何因應。但在進行軍事準備的同時，國際社會必須協助台北回擊北京目前正在使用的策略，包括網路戰、訊息戰與干涉台灣國內政治。更多國家必須向中國明確表示，非軍事侵略是國際社會所不能接受的，將付出嚴重經濟代價。

蔡英文指出，「在進行（軍事）準備的同時，我們的戰略是告訴（中國）代價非常高，你採取的這些非軍事手段不會有用」，「台灣和世界其他地區必須齊心協力，想盡辦法告訴中國，戰爭不是選項」。

羅金引中方抗議者在蔡英文過境紐約時在其飯店外大聲辱罵，指責蔡英文所屬的民進黨是「麻煩製造者」為例指出，「這都不是真的」，並說蔡英文是冷靜、老練且具戰略眼光的領袖，竭盡全力在面對巨大壓力時，捍衛台灣民主與避免和中國全面對抗間取得平衡。中國在過去7年拒絕與蔡英文接觸，對台灣與中國造成極大傷害。