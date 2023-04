CNN：蔡英文會晤麥卡錫 展現民主團結

有線電視新聞網(CNN)指出,台灣總統蔡英文 今天在加州會晤眾院議長麥卡錫 ,這場備受矚目的事件,標誌著民主的團結,並且對抗中國的威脅。

麥卡錫(Kevin McCarthy)今天在加州西米谷(Simi Valley)雷根總統圖書館(Ronald Reagan Presidential Library)會見蔡英文。

台灣總統蔡英文(中)在加州會晤眾院議長麥卡錫(右)。美聯社

麥卡錫推文表示:「美國與台灣人民間的友情比以往都更牢固。在雷根總統圖書館歡迎蔡英文總統,是我的榮幸。」

The friendship between America and the people of Taiwan has never been stronger. It is my honor to welcome President @iingwen to the @Reagan_Library. pic.twitter.com/2XSIJRv7Vp