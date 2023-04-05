CNN：蔡英文會晤麥卡錫 展現民主團結

台灣總統蔡英文(左)在加州會晤眾院議長麥卡錫。Getty Images

有線電視新聞網（CNN）指出，台灣總統蔡英文 今天在加州會晤眾院議長麥卡錫 ，這場備受矚目的事件，標誌著民主的團結，並且對抗中國的威脅。

麥卡錫（Kevin McCarthy）今天在加州西米谷（Simi Valley）雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）會見蔡英文。

台灣總統蔡英文(中)在加州會晤眾院議長麥卡錫(右)。美聯社

麥卡錫推文表示：「美國與台灣人民間的友情比以往都更牢固。在雷根總統圖書館歡迎蔡英文總統，是我的榮幸。」

The friendship between America and the people of Taiwan has never been stronger. It is my honor to welcome President @iingwen to the @Reagan_Library. pic.twitter.com/2XSIJRv7Vp — Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) April 5, 2023

這是蔡英文在大約8個月之內第2次會見眾院議長，上一次是去年8月3日於總統府接見時任眾院議長裴洛西。

這也是台美在1979年斷交以來，第3度有眾院議長與台灣總統會談。第1次是在1997年4月2日，當時是由李登輝接見眾院議長金瑞契所率領的訪問團。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點