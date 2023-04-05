我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

影／麥卡錫午宴款待 蔡英文：享受加州溫暖陽光

CNN：蔡英文會晤麥卡錫 展現民主團結

中央社洛杉磯5日綜合外電報導
台灣總統蔡英文(左)在加州會晤眾院議長麥卡錫。Getty Images
台灣總統蔡英文(左)在加州會晤眾院議長麥卡錫。Getty Images

有線電視新聞網（CNN）指出，台灣總統蔡英文今天在加州會晤眾院議長麥卡錫，這場備受矚目的事件，標誌著民主的團結，並且對抗中國的威脅。

麥卡錫（Kevin McCarthy）今天在加州西米谷（Simi Valley）雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）會見蔡英文。

台灣總統蔡英文(中)在加州會晤眾院議長麥卡錫(右)。美聯社
台灣總統蔡英文(中)在加州會晤眾院議長麥卡錫(右)。美聯社

麥卡錫推文表示：「美國與台灣人民間的友情比以往都更牢固。在雷根總統圖書館歡迎蔡英文總統，是我的榮幸。」

這是蔡英文在大約8個月之內第2次會見眾院議長，上一次是去年8月3日於總統府接見時任眾院議長裴洛西。

這也是台美在1979年斷交以來，第3度有眾院議長與台灣總統會談。第1次是在1997年4月2日，當時是由李登輝接見眾院議長金瑞契所率領的訪問團。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

眾議院 蔡英文 麥卡錫

上一則

布林肯：蔡英文過境美並非新鮮事 北京不應以此為藉口

下一則

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

延伸閱讀

影／麥卡錫午宴款待 蔡英文：享受加州溫暖陽光

影／麥卡錫午宴款待 蔡英文：享受加州溫暖陽光
圖輯／蔡英文見麥卡錫 場外有人抗議有人歡迎

圖輯／蔡英文見麥卡錫 場外有人抗議有人歡迎
一洲焦點／蔡英文見麥卡錫、檢方千方百計擒川普

一洲焦點／蔡英文見麥卡錫、檢方千方百計擒川普
蔡英文將晤麥卡錫 18位與會眾議員名單先曝光

蔡英文將晤麥卡錫 18位與會眾議員名單先曝光

熱門新聞

蔡英文離開下榻的樂天飯店前往僑宴時，神情愉快。（美聯社）

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

2023-03-30 05:56
川普成為第一位遭起訴的卸任總統。(Getty Images)

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

2023-03-30 23:50
已在美國登陸的中國電商平台「拼多多」，被指可監控手機用戶的一切動態，侵犯隱私及資訊安全。(本報系資料照片)

CNN：拼多多是中國最可怕程式 監視用戶侵犯隱私 極難移除

2023-04-03 02:30
重點周刊（Le Point）3月30日出刊的封面故事是中國，標題為「謊言帝國」。（取材自臉書）

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

2023-04-02 21:05
(取自ABC推特)

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

2023-04-04 16:20
越來越多中國籍移民以陸路方式偷渡入境。(路透)

中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南

2023-03-30 10:42

超人氣

更多 >
吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次
川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人
會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立
小孩問「為何爸媽啪啪啪」？「標準答案」萬人狂讚

小孩問「為何爸媽啪啪啪」？「標準答案」萬人狂讚
蔡麥會在即 紐約時報廣場出現罵蔡廣告「當美國走狗」

蔡麥會在即 紐約時報廣場出現罵蔡廣告「當美國走狗」