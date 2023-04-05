不斷更新／蔡英文麥卡錫將見面 進行閉門會談

台灣總統蔡英文。美聯社

10:37 AM 更新

美眾院 議長麥卡錫與蔡英文將於美東時間今日下午1時見面，但早上10時已有媒體在雷根圖書館等待安檢。據悉，今天有超過150家媒體申請採訪，人數將相當龐大。

美東時間 9:45 AM

台灣總統蔡英文將在美東時間5日於加州雷根圖書館與眾議院議長麥卡錫會談，預計兩人下午1時碰面，1時45分舉行雙邊會談。會談開始前，麥卡錫與蔡總統都會對外打招呼，簡單互動之後，就進行閉門會談。眾議院包括麥卡錫在內，共有19位眾議員 出席，其中有9位眾議員曾經去過台灣。

根據名單，除麥卡錫之外，主要與會者包括眾院民主黨黨團主席阿奎樂（Pete Aguilar）、眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher，共和黨 ，曾訪台）與首席議員克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi，民主黨，曾訪台），還有眾院歲計委員會主席史密斯（Jason Smith，共和黨）。

其他與會者還包括了眾院中國問題特別委員會的8名兩黨議員。包括共和黨眾議員有西曼尼茲（Carlos Gimenez）、馨森（Ashley Hinson）、穆納理（John Moolenaar）、朴銀珠（Michelle Steel，曾訪台）跟魏特曼（Rob Wittman，曾訪台）。民主黨眾議員則有莫頓（Seth Moulton，曾訪台）、施蒂芬絲（Haley Stevens）跟托雷斯（Ritchie Torres）。

其他與會者尚有知名友台眾議員，如匡希恆（John Curtis，共和黨，曾訪台）、布朗莉（Julia Brownley，民主黨）、凱利（Trent Kelly，共和黨，曾訪台）、史密斯（Adrian Smith，共和黨，曾訪台）、辛克（Ryan Zinke，共和黨）及眾院外交委員會印太小組成員羅德薇（Amata Coleman Radewagen，共和黨，曾訪台）。