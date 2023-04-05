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蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

蔡英文將晤麥卡錫 18位與會眾議員名單先曝光

譯周辰陽／即時報導
中華民國總統蔡英文預定5日於加州雷根圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫，有媒體先一步公開將要與會的民主共和兩黨眾議員名單，其中包括眾院中國問題特別委員會的10名成員。資料照片。（歐新社）
中華民國總統蔡英文預定5日於加州雷根圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫，有媒體先一步公開將要與會的民主共和兩黨眾議員名單，其中包括眾院中國問題特別委員會的10名成員。資料照片。（歐新社）

中華民國總統蔡英文預定美國當地時間5日於加州雷根圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫，自由亞洲電台先一步獨家披露將要與會的民主共和兩黨眾議員名單。

包括麥卡錫本人在內，共計18位美國眾議員出席。根據麥卡錫辦公室提供的名單，主要與會者包括眾院民主黨黨團主席艾圭拉（Pete Aguilar）、眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher，共和黨）與首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi，民主黨），還有眾院歲計委員會主席傑森‧史密斯（Jason Smith，共和黨）。

根據名單，其他與會者還包括了眾院中國問題特別委員會的8名兩黨議員。共和黨眾議員有吉梅內茲（Carlos Gimenez）、辛森（Ashley Hinson）、莫萊納爾（John Moolenaar）、朴銀珠（Michelle Steel）跟惠特曼（Rob Wittman）。民主黨眾議員則有莫爾頓（Seth Moulton）、史蒂文斯（Haley Stevens）跟托雷斯（Ritchie Torres）。

其他與會者尚有知名友台眾議員，如匡希恆（John Curtis，共和黨）、布朗利（Julia Brownley，民主黨）、凱利（Trent Kelly，共和黨）、雅德利安‧史密斯（Adrian Smith，共和黨）與辛基（Ryan Zinke，共和黨）。

共和黨 眾議員 眾院

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