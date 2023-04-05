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蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

BBC：台灣陷入危險三角戀 有可能「被愛到死」？

編譯田思怡／即時報導
蔡英文總統（左）4日訪問貝里斯一間農場，用奶瓶餵一隻小羊喝奶。（路透）
蔡英文總統（左）4日訪問貝里斯一間農場，用奶瓶餵一隻小羊喝奶。（路透）

英國廣播公司（BBC）在一篇以「台灣有被愛到死的危險嗎」（Is Taiwan in danger of being loved to death?）為題的報導中指出，台灣正陷入危險的三角戀。

蔡英文總統預定5日在加州會晤美國眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）等18名共和與民主兩黨的眾議員。

會面的時機不是巧合。美國對中國大陸的敵意日深，共和與民主兩黨競相公開表示對台灣的支持。

這是何以前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不顧北京的強烈反應，仍熱切地在去年8月訪問台灣，台灣可以說是美中之間最大的引爆點。

美國在台協會台北辦事處前處長司徒文（ William Stanton）指出，「我個人非常反對裴洛西訪問台灣，美國高層訪問台灣只會刺激北京，而沒有多大回報，那次訪問結果很嚇人」。

中共在台灣周邊進行大規模軍演，鄰近地區政府開始認真討論中共侵台的時間表。

但共和黨籍的麥卡錫今年1月剛當選眾院議長，就宣布他有意跟隨裴洛西的腳步訪問台灣。司徒文說，蔡英文總統認為這不是個好主意。

司徒文說，「我認為很明顯，麥卡錫要仿效裴洛西，但蔡英文說，『不用，謝謝你，不如我們在加州一起喝茶吧』。」

蔡英文也許還不需要美國領袖另一次有爭議的台灣之行，但她需要向北京展示，北京無法關閉台北與華府的接觸。

儘管北京警告美國在台灣問題上玩火，麥卡錫並未低調處理他與蔡英文在加州的會面，他在數日前高調宣布，並說這次會面是跨黨派的。

澳洲國立大學政治學者宋文笛（Wen-Ti Sung）指出，所謂的「過境外交」對台灣很重要。台灣的邦交國只剩13個，「出國訪問符合台灣社會對國際承認的需求，缺少國際承認，這些國際支持的替代指標對台灣人很重要」。

中國大陸也展開笑臉攻勢，邀請前總統馬英九訪問大陸。宋文笛說，「北京企圖對台灣放軟姿態，以便在2024年總統大選期間贏得更多台灣人心，並避免台灣意識升高」。

但一個大麻煩是都想拉攏台灣的華府和北京彼此關係惡化，是自1979年中美建交以來最糟的時刻，北京不接美國總統拜登的電話。因此在馬英九訪問大陸和蔡英文在加州喝茶時，台灣也需要大陸國家主席習近平接拜登的電話。

北京 蔡英文 加州

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