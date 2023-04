BBC：台灣陷入危險三角戀 有可能「被愛到死」？

蔡英文總統(左)4日訪問貝里斯一間農場,用奶瓶餵一隻小羊喝奶。(路透)

英國廣播公司(BBC)在一篇以「台灣有被愛到死的危險嗎」(Is Taiwan in danger of being loved to death?)為題的報導中指出,台灣正陷入危險的三角戀。

蔡英文 總統預定5日在加州 會晤美國眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)等18名共和與民主兩黨的眾議員。

會面的時機不是巧合。美國對中國大陸的敵意日深,共和與民主兩黨競相公開表示對台灣的支持。

這是何以前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)不顧北京 的強烈反應,仍熱切地在去年8月訪問台灣,台灣可以說是美中之間最大的引爆點。

美國在台協會台北辦事處前處長司徒文( William Stanton)指出,「我個人非常反對裴洛西訪問台灣,美國高層訪問台灣只會刺激北京,而沒有多大回報,那次訪問結果很嚇人」。

中共在台灣周邊進行大規模軍演,鄰近地區政府開始認真討論中共侵台的時間表。

但共和黨籍的麥卡錫今年1月剛當選眾院議長,就宣布他有意跟隨裴洛西的腳步訪問台灣。司徒文說,蔡英文總統認為這不是個好主意。

司徒文說,「我認為很明顯,麥卡錫要仿效裴洛西,但蔡英文說,『不用,謝謝你,不如我們在加州一起喝茶吧』。」

蔡英文也許還不需要美國領袖另一次有爭議的台灣之行,但她需要向北京展示,北京無法關閉台北與華府的接觸。

儘管北京警告美國在台灣問題上玩火,麥卡錫並未低調處理他與蔡英文在加州的會面,他在數日前高調宣布,並說這次會面是跨黨派的。

澳洲國立大學政治學者宋文笛(Wen-Ti Sung)指出,所謂的「過境外交」對台灣很重要。台灣的邦交國只剩13個,「出國訪問符合台灣社會對國際承認的需求,缺少國際承認,這些國際支持的替代指標對台灣人很重要」。

中國大陸也展開笑臉攻勢,邀請前總統馬英九訪問大陸。宋文笛說,「北京企圖對台灣放軟姿態,以便在2024年總統大選期間贏得更多台灣人心,並避免台灣意識升高」。

但一個大麻煩是都想拉攏台灣的華府和北京彼此關係惡化,是自1979年中美建交以來最糟的時刻,北京不接美國總統拜登的電話。因此在馬英九訪問大陸和蔡英文在加州喝茶時,台灣也需要大陸國家主席習近平接拜登的電話。