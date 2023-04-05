中國宣布啟動台海聯合巡航 料謹慎回應蔡麥會

中華民國總統蔡英文 預計5日與美國國會眾院議長麥卡錫在洛杉磯會面，中共解放軍在北京 時間5日早上宣布啟動台灣海峽中北部聯合巡航；美方之前已呼籲中國不要反應過度，印太司令部也已提高戒備。去年眾院議長裴洛西 訪台，中國以一連串軍演回應。

不過有線電視新聞網(CNN)引述專家說法報導，中國考量對外關係正處於敏感時機和環境，對「蔡麥會」預料將謹慎回應，至少不會像去年裴洛西議長訪台那樣「大發飆」。

裴洛西去年8月短暫訪台，中國在台灣四周大規模軍演，並切斷包括氣候議題在內與美國的多項交流。此次蔡英文出發前往中南美友邦訪問前，矢言台灣走向世界，不畏「外來壓力」，惹火北京要「堅決反制」，但分析人士研判，北京可能會選擇謹慎行事，或至少設法避免緊張局勢進一步升級。

CNN引述華府智庫史汀森中心中國研究計畫主任孫韻(Yun Sun)說，這次中國自己有壓力，不能過度反應，「因為中國過度反應的話，只會把自己推向離世界更遠的地方」。她說，「依目前情況，他們必須考慮過度反應的後果」。

麥卡錫辦公室已經宣布，他5日將在加州會見蔡英文，分析指出，宣布的時機正處於美中關係的「危險時刻」：兩國剛從間諜氣球事件、晶片供應鏈糾紛等尖銳對立稍喘口氣，試圖穩定下來，北京若又高調反應，華府想緩和也難。

然而，麥卡錫的地位是副總統之後的第三號人物，和台灣的總統面對面晤談，象徵意義仍非同小可。

澳洲國立大學台灣研究計畫研究員宋文笛說，「蔡麥會」是蔡英文任內的封頂政績，｢她的形象是把美台關係推向高點的台灣總統，把台灣的國際能見度提高到幾乎前所未見的地步」。

台灣的國際能見度及與美合作關係，隨著中國對台施壓升高而提升；CNN報導指出，北京對蔡麥會如何反應，會仔細拿捏，若太激烈，不但會破壞前總統馬英九訪問中國的「成果」，更可能損傷國民黨在明年台灣的總統大選選情。

中國大陸也明白，對台灣的一舉一動都會引起國際關注，特別是習近平訪問莫斯科，提出「烏克蘭和平計畫」之後。習近平本周也要在北京會見法國總統和歐盟主席，料不致讓軍方擾台破壞中歐友好氣氛。