加州「蔡麥會」 美中台都低調處理

中華民國總統蔡英文(前中)4日晚過境洛杉磯，圖為她於貝里斯當地時間當天上午在貝里斯出席「婦女賦權計畫成果展」，拿起中華民國、貝里斯兩國國徽耳環拍照留念。(中央社)

國會眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)5日將與過境美國的中華民國總統蔡英文 在洛杉磯會面，寫下此類會面首次在美國本土舉行的歷史之際，美、中、台三方都在精心算計，努力確保蔡英文的加州停留，各自獲得應有關注，卻不致引發新危機。

路透指出，「蔡麥會」勢必引起北京 強烈反應，但可能不會重演去年8月前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台後在台海進行大規模軍演和發射導彈那樣緊張的場面。

華府智庫「新美國安全中心」(Centre for a New American Security)高級研究員史托克斯(Jacob Stokes)表示，「台北、華府及北京顯然都在某種程度上，謹慎掂量蔡總統過境的實質意義和形象」。

熟悉會面計畫的人士稱，美台已採取措施，減少此行對中國的挑釁；包括在加州舉行「蔡麥會」，而非華府附近或台灣，蔡訪美也很少公開議程。國務院已與蔡英文團隊協商，她的紐約行保持低調，不激怒北京。加州行程也有類似討論，由於蔡英文和民進黨也擔心影響明年台灣舉行的總統大選，「台方要求低調」。

分析人士還指出，中國不激烈反應，也有強烈動機。

中國放眼台灣2024年總統大選，高調歡迎國民黨籍前總統馬英九 訪問，時間恰逢蔡英文過境美國。北京為改善與歐洲的緊張關係，本周還將接待法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)和歐盟執行委員會(European Commission)主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)到訪。

歐洲官員表示，中國國家主席習近平試圖將自己塑造成烏克蘭和平締造者，歐洲高級官員來訪，可能會緩和北京反應；「若北京在台灣周邊舉行更多軍事演習，會讓歐洲人對習近平產生負面觀感」。