學者：美方降溫避衝突 台獨當下不可能

中華民國總統蔡英文4日晚過境洛杉磯，美、中、台都在努力確保蔡英文在加州停留不致引發新的台海危機。圖為洛杉磯市部分大陸僑民拉橫幅，歡迎蔡英文。(記者張文馨／攝影)

中華民國總統蔡英文 「民主夥伴共榮之旅」訪問中美洲國家瓜地馬拉和貝里斯，返程於4日晚抵達洛杉磯，5日在雷根圖書館會見眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)及兩黨議員，受到僑學界關注。南加州學者指出，美國接待刻意保持低調不希望升高緊張局勢，蔡英文和馬英九 同期出訪美國和中國大陸，代表了台灣地區兩種不同的觀念。

南加州大學 (USC)政治學教授駱思典(Stanley Rosen)指出，中華民國總統每次過境訪問的待遇都是不同的，取決於美中關係的現狀、台灣哪個政黨執政，以及有多少官方接觸。 鑑於目前中美關係不佳，俄烏戰爭持續，美國不希望中國在彈藥、無人機供應等方面，進一步武裝俄羅斯，美國希望將蔡英文過境盡可能保持在較低調水平。

駱思典認為，對於蔡英文的這次訪問，過度反應並不符合北京的利益，因為美國試圖保持低調和私密。雖然北京聲稱堅決反對，會做一些事情也就是採取反擊措施，但這不會比他們對裴洛西訪台所做的反應更具戲劇性。

南加州大學(USC)退休教授、中美論壇社長張文基(Wenji Victor Chang)指出，蔡英文此次過境將在雷根圖書館會見眾院議長麥卡錫，他是美國政府的最高政治人物之一，這樣的待遇在以前的總統過境是沒有的；其次，拜登政府對蔡英文過境非常謹慎，美國媒體也沒有大張旗鼓宣傳，相對低調。

他進一步指出，當前兩岸關係都面臨一個轉變時期，在同一時間，馬英九前總統訪問大陸，蔡英文訪問美國，這代表了台灣島內兩種不同的觀念：人生觀和世界觀。馬英九代表有中國情結的台灣人，而蔡英文則代表本土情結的台灣人。

他回顧過去50年來，台灣的觀念發生了很大轉變。在1960-1970年代，大多數台灣人都以中國人自居，但此後逐漸轉變，對台灣人的認同觀現在已成為主流民意。但是，台灣要和平要發展，想搞台獨在當前的情勢下是不可能的。不過要讓台灣人再發生一次觀念性轉變，還需要漫長的過程。