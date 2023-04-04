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WSJ：見麥卡錫前 蔡英文上周已和兩黨參議員私下會面

編譯徐榆涵／即時報導
蔡英文總統將於當地時間5日與眾院議長麥卡錫會面，備受國際關注。（路透）
蔡英文總統將於當地時間5日與眾院議長麥卡錫會面，備受國際關注。（路透）

中華民國總統蔡英文將於美西時間5日與聯邦眾院議長麥卡錫會面，備受國際關注。華爾街日報報導，兩黨聯邦參議員上周已先在紐約悄悄會見蔡英文，表達支持台灣獨立，並鼓吹立法，若中國入侵台灣，將對中國實施經濟和金融制裁。

報導指出，與阿拉斯加州共和黨參議員蘇利文（Daniel Sullivan）、愛荷華州共和黨參議員恩絲特（Joni Ernst）和亞利桑那州民主黨參議員凱利（Trent Kelly）會面一事被披露之際，蔡英文將與麥卡錫會面。北京警告，此舉可能會招致報復，考驗美中應對緊張局勢的能力。

蘇利文接受採訪時說，「這是一種壓力，我們面對吧，來自中國共產黨的全場壓迫 （Full-court press）。當這位重要的民主國家領袖來到你的國家時，確保北京獨裁者無法決定我們能見誰或不能見誰，比以往任何時候都重要，尤其是在美國本土。」

蔡英文訂於當地時間4日晚上抵達洛杉磯，並於5日在雷根圖書館會晤麥卡錫。對此，白宮一再強調蔡英文過境美國是「非常例行性的」，敦促中國不要過度反應。

根據報導，蘇利文、恩絲特和凱利上周五（3月31日）在蔡英文下榻的紐約樂天（Lotte）酒店，與她進行大約一個小時的會談。三位參議員都是退伍軍人，也是參議院軍事委員會成員。蔡英文曾多次與蘇利文和恩絲特會面，與凱利則是首次。

蘇利文表示，他與蔡英文討論了《與台灣站在一起法案》（the Stand With Taiwan Act），這是他上周跟眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）重新提出的一項制裁法案，允許美國政府在中國入侵台灣後的三天內強制對中國共產黨員、中國金融機構和工業實施制裁。並將禁止美國企業投資與中共有關的實體，並禁止進口某些在中國開採或製造的產品，從原礦、紡織品到藥品。

恩絲特在與蔡英文會面後表示，她更加堅定地希望透過貿易、加強軍事訓練和迅速轉讓武器來加強美台夥伴關係。

凱利表示，他們討論了共同的安全和經濟優先事項，包括台積電正在亞利桑納州的菲尼克斯北部建造的價值400億美元半導體園區。該項目旨在將先進微晶片生產帶回美國，避開與中國的任何潛在對峙。

駐美國台北經濟文化辦事處表示，總統過境美國期間，與美國朋友會面，符合以往慣例，針對會面細節，不做進一步評論。

蔡英文 蘇利文 參議員

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