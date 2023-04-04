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蔡麥會在即 紐約時報廣場出現罵蔡廣告「當美國走狗」

世界新聞網／輯
紐約時代廣場巨型廣告罵蔡英文。（影片截圖）
紐約時代廣場巨型廣告罵蔡英文。（影片截圖）

聯邦眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）5日將在洛杉磯會晤中華民國總統蔡英文，備受國際關注，包括美國主流媒體在內，有超過160名國際媒體記者申請採訪。與此同時，疑似在美中國人在紐約時報廣場刊登廣告攻擊蔡英文，批評她甘當美國走狗。

來源：YouTube

中央社報導，麥卡錫辦公室規畫，麥卡錫將在美東時間5日下午1時於加州雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）迎接蔡英文，隨後麥卡錫與蔡英文閉門會談，跨黨派國會領袖參與。

麥卡錫與蔡英文會後將向媒體發表聲明。出席會談的跨黨派議員將召開記者會回答媒體提問。

根據台僑掌握資訊，蔡英文過境洛杉磯期間，包括飯店、雷根圖書館等地點，幾乎每個行程都會有親中的華人陳抗團體到場，號稱動員千人。

為了防止衝突，洛杉磯的台灣人團體除了準備歡迎標語，將發給每個人識別貼紙，印有「歡迎台灣總統蔡英文女士蒞臨洛杉磯」與蔡英文及洛杉磯天際線的圖案，並要求參加者寫上姓名。

識別貼紙除了互相辨識，也供在場的警方參考，防止親中團體鬧場。台僑之間互相提醒，注意身邊沒有識別貼紙的人士，不要與對方起衝突。

蔡英文 麥卡錫 洛杉磯

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