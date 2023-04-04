麥卡錫4月5日晤蔡英文 率跨黨派議員在雷根圖書館會面

眾院議長麥卡錫預計5日率跨黨派國會議員與蔡英文總統會晤。（美聯社）

備受外界關注的中華民國總統蔡英文 與聯邦眾院議長麥卡錫 （Kevin McCarthy）會晤，終於在麥卡錫辦公室3日發布採訪通知後確認；麥卡錫將於5日率領跨黨派議員在洛杉磯與蔡英文會面。

麥卡錫辦公室指出，麥卡錫5日將在雷根總統圖書館，主持一場跨黨派議員和蔡英文的會晤。

白宮重申，蔡英文過境再平常不過，強烈敦促北京 不要反應過度。白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，已經開始看到北京針對蔡英文過境的說法，這些說法並不意外。

蔡英文總統(中)3日在貝里斯國會發表演說。(記者丘采薇／攝影)

柯比重複幾周以來的基調表示，蔡英文先前已六度過境美國，這並不罕見，也不奇怪；北京沒理由為此過度反應。

拜登總統3日前往明尼蘇達州，有記者在空軍一號上詢問白宮首席副發言人達爾頓（Olivia Dalton），白宮是否支持麥卡錫與蔡英文見面，是否與雙方事先有過協調。達爾頓沒有正面回應，她重申蔡英文過境美國的慣例，並說，北京這次沒有理由以任何形式反應過度，或是做出不同的反應。

中國外交部發言人毛寧3日在例行記者會上表示，美方有關議員應當恪守一中原則，不要向台獨勢力發出錯誤信號，以免損害中美關係和台海和平穩定。

中國外交部上周已多次表態，已向美方提出嚴正交涉，批美縱容台獨。3日媒體關心中方所謂將採取的「反制措施」為何，是否進行軍演？毛寧重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分」。中方已經多次強調，堅決反對美方和台灣當局進行任何形式的官方往來，反對美方和台灣當局進行任何形式的官方接觸。「中國將採取堅定措施維護自己的主權和領土完整。」

麥卡鍚和蔡英文5日將在雷根圖書館會面。（Getty Images）

蔡英文在貝里斯國會發表演說時表示，台灣人民不斷面臨來自海峽對岸的威脅；「我們知道有些國家試圖破壞我們的友誼，但基於共同的價值和更繁榮和平未來的願景，我們仍然緊密相連，也將持續一起努力證明民主國家能夠互相幫助實現目標。」

麥卡錫去年還不是議長時就說，支持時任議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣會晤蔡英文，他當時承諾，若當選議長也會訪問台灣；麥卡錫辦公室面對記者今年以來的數次詢問均未回覆，只有麥卡錫本人接受彭博資訊訪問證實，將在美國會晤蔡英文，並稱在美見蔡與訪問台灣是兩件事，保留訪問台灣的可能。