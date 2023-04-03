中犯台可能性漸增 紐時：蔡英文在美中之間走鋼索

中華民國總統蔡英文過境美國之旅，2日抵達中美洲貝里斯訪問。(美聯社)

紐約時報2日刊登專文指出，蔡英文 總統處理美國及中國之間的關係如同「走鋼索」；以低調務實主義著稱的蔡英文，在中國可能犯台引發疑慮逐漸升高之際，開啟了與美國合作的新時代。

謹慎保守 川蔡電保沉默

報導指出，經常充滿喧囂的台灣政治環境底下，蔡英文是個風格極不相同的領導人。親近人士形容蔡英文走學者路線，屬於學究派，為人謹慎且保守。2016年，川普 贏得總統大選後曾致電蔡英文，但蔡英文對這次歷史性的通話，下令幕僚保持沉默，川普則是高調公開。

15年前蔡英文當選民進黨主席，被外界看作是技術官僚、非變革型政治人物。紐時提到當時一封美國外交電報曾寫道「許多政治評論員認為蔡英文是過渡時期領導者、作風不夠強硬」。

66歲的蔡英文兩屆總統任期將於明年結束，目前正展開卸任之前最後幾次出訪。報導指出，蔡英文領導台灣在兩大世界強權對抗勢力之下步步為營，一邊主張台灣是中國的一部分，另一邊則認為台灣是可以做為與中國對抗的一環。

獲美信賴 中難宣傳抹黑

報導指出，蔡英文此行訪美期間預計將與眾院 議長麥卡錫(Kevin McCarthy)見面，但此行目的不在外交突破，而在區域政治出現動盪之際，鞏固台灣在美國領導人心目中的地位。

「美國第一政策研究中心」(America First Policy Institute)中國政策倡議主席葉望輝(Steve Yates)指出，蔡英文在美國民眾眼中及世界其他地區均已獲得一席之地，被認為是值得信賴的對話者，中國宣傳機器很難以逢中必反的定位來抹黑她。

報導指出，蔡英文上台後，台灣與美國之間的關係是大約30年前台灣開放總統直接民選以來最密切的，台灣獲得美國非官方支持以及提供武器的承諾。台北與華府深化關係讓其他跟台灣沒有邦交的政府也紛紛擴展與台灣的關係，例如日本與歐洲國家。

專文寫道，兩名消息人士透露，蔡英文私下比喻目前台灣處境彷彿「走鋼索」，蔡英文心目中的榜樣則是同樣出身於學界的前德國總理梅克爾(Angela Merkel)。

冷靜幽默 扛起中共威逼

報導指出，蔡英文過境停留紐約期間，表現冷靜、放鬆，還展現了平常只有熟人看得到，會講冷笑話的幽默一面。

美國智庫「哈德遜研究所」亞太安全計畫主任克羅寧(Patrick M. Cronin)說，蔡英文在日前的演說中提到「我的國內政治情勢比你們的更複雜，因為有另外一個政黨(中國共產黨)想要涉入」。克羅寧說，蔡英文在任期內每一天都面臨壓力和威逼，她則以樂觀幽默態度面對。

報導指，蔡英文在2016年就職演說中，對於九二共識持開放立場，但前美國在台協會主席薄瑞光(Raymond Burghardt)及另一名知情人士說說，北京方面當時不買帳，認為蔡英文的演說如同「試題未答完」，蔡英文則對中國官員堅持不妥協感到驚訝。

蔡英文即將卸任，薄瑞光表示，「我想我們(美國)會想念她」，但問題是中方是否也是如此想法，或者蔡英文離任，下任執政者而行事變得不夠謹慎，或是逼的中方也不夠謹慎，是懸吊在未來的一個大問號」。