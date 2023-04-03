新聞眼／法理說明兩岸現況 馬英九用行動實踐一中各表

中華民國前總統馬英九2日在與湖南大學學生交流中，高喊中華民國憲法及其內容，強調台灣大陸都是中華民國國土，兩岸應努力消除不必要的隔閡。(記者賴錦宏／攝影)

中華民國 前總統馬英九 赴大陸掃墓，他在行程中已多次提到「中華民國」，2日他在湖南大學和師生座談時引用兩岸憲法，指兩岸同屬一個中國。這一連串的動作並非馬英九要在大陸宣示中華民國主權，而是他以法理說明兩岸現況，更深層的用意是維持兩岸政治對話的互信基礎，為兩岸和平保留一絲可能性。

馬英九2日上午在和湖南大學師生座談致詞時，引用中華民國憲法增修條文及大陸的憲法，強調「兩岸同堅持一中」。

知情人士指出，馬英九強調兩岸並非兩國，而是依據各自規定，都堅持一個中國原則；而依照中華民國憲法，兩岸關係當然是大陸地區與台灣地區的關係，但最重要的是互不否認，這樣就不會有兩國論或一中一台的疑慮。

馬英九上述的論述根源於當前中華民國憲法與相關法律的規定，中華民國分為大陸地區與台灣地區；馬英九不但講中華民國憲法，也提到大陸的憲法，還特別引述「台灣是中國不可分割的一部分」，並強調了兩次「一個中國」，堅持一個中國的立場、都是屬於一個中國，對兩岸立場融合的用心不言而喻。

馬英九2日的談話重點在於根據兩岸的憲法與規定，兩岸之間不是兩個國家，這樣自然沒有所謂台獨或戰爭的風險；馬英九也等於是向蔡英文政府喊話，唯有回到中華民國憲法立場，不要再走偏鋒創造「中華民國台灣」等違背中華民國憲法的擦邊球，兩岸才有真正的和平。

國民黨前黨務人士分析，馬英九這幾天在大陸的發言，就是用實際行動在實踐一中各表，證明九二共識是具體可行，可以促進兩岸和平交流的，國民黨應該要認真思考，大方地表達九二共識立場，而非只是把九二共識視為可能拖累選情的票房毒藥。

民進黨 對馬英九登陸的批評則是為反而反。還沒登陸前，綠營酸馬英九不敢提中華民國；馬英九登陸後多次提中華民國，綠營改稱這是落入北京的一中陷阱。民進黨在兩岸政策上已難施展，當前台海情勢走到國防部長邱國正口中的「40年來最嚴峻」，正是因為民進黨執政後讓兩岸欠缺了可對話、可溝通的管道。

馬英九此行除展現了「中華民國」是現在進行式，更說明了兩岸仍有和平對話的可能性。