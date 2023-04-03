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馬英九指台、陸都是中華民國 綠：已非台灣主流想法

記者劉宛琳、蔡晉宇、林銘翰／台北報導
中華民國前總統馬英九在湖南大學學生交流後和湖大師生合影。(記者賴錦宏／攝影)
中華民國前總統馬英九在湖南大學學生交流後和湖大師生合影。(記者賴錦宏／攝影)

中華民國前總統馬英九2日在湖南大學師生座談交流致詞時，引用中華民國憲法指台澎金馬與大陸都是中華民國國土。國民黨前主席、立委江啟臣表示，馬英九透過憲法去還原、解釋這段容易扭曲的關係，「不管是被共產黨還是被民進黨扭曲」，這麼做很好；用這種方式讓兩岸的年輕人理解兩岸關係，是不錯的方式。

國民黨發言人林家興表示，馬英九在大陸領土上的相關公開表述，符合中華民國憲法，也有效捍衛中華民國主權、國格及尊嚴，具備高度歷史與現實意義，更受到台灣民意高度歡迎與肯定，希望現任的中華民國的總統蔡英文也能多多效法。

江啟臣表示，馬英九希望兩岸和平共榮，也希望化解台灣民眾的疑慮，因此要強調「中華民國憲法」在兩岸交流上的「原則性」、「指導性」，讓民眾了解九二共識不會讓中華民國消失，而是凸顯中華民國的存在；回歸憲法來還原兩岸關係是最清楚的，也比較不會被扭曲。

對於馬英九在大陸提及中華民國憲法，民進黨中央未正式回應，黨內人士表示，馬英九所言不脫兩大重點，「一中」與「基於一中框架下的各表」，一中部分的論述，顯然已非現今台灣人民主流想法，強調這點無疑是和民意脫節；各表部分則和陸方堅持的「一中原則」有本質上的矛盾，遑論台灣人民能不能接受，恐怕這樣說法首先就過不了中共那關，馬英九自認是中國人的一番言論，無非是一廂情願。

民進黨立委劉世芳表示，台灣現在有「中華民國領海及鄰接區法」，以目前的實質狀況來說，中華民國所能保有的領海與領地就是所謂的「台澎金馬」，馬英九的說法已經脫離現實、自嗨，「就算是講給中國國台辦聽，他們也不會同意你的說法，台灣人當然更不會同意這樣的說法」。

時代力量立委陳椒華表示，馬英九身為中華民國前任總統，他卻用中共1982年版的憲法為概念，定義台灣為中國的一部分，扭曲中華民國憲法「固有疆域」的論述用詞，實則是為中共包裝「一中原則」。

中華民國 馬英九 中共

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