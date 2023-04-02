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蔡英文率團抵貝里斯訪問 總督察芙拉率官員親迎

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蔡英文率團抵貝里斯訪問 總督察芙拉率官員親迎

中央社
中華民國總統蔡英文(左)2日抵達中美洲貝里斯訪問，右為貝里斯總督芙拉。(美聯社)
中華民國總統蔡英文(左)2日抵達中美洲貝里斯訪問，右為貝里斯總督芙拉。(美聯社)

中華民國總統蔡英文今天抵達中美洲友邦貝里斯訪問，貝里斯總督芙拉在迎賓梯前，等待蔡英文及訪團成員步下飛機，並以軍禮歡迎。

蔡英文首場公開活動出席僑宴，僑胞們早就在飯店等候，熱情揮舞著國旗高喊總統好，蔡英文則一一向僑胞握手寒暄。

蔡英文所率領訪問團，結束為期3天2夜瓜地馬拉國是訪問，於當地時間下午2時30分左右，赴瓜京空軍基地搭乘專機前往友邦貝里斯訪問。

蔡英文車隊抵達瓜京空軍基地，瓜地馬拉外長步卡羅、瓜地馬拉駐台大使巴迪亞前往送機，瓜地馬拉總統賈麥岱則預祝蔡英文訪問貝里斯行程收穫豐碩。

在貝里斯的菲利浦·高森國際機場，一群儀隊迎接中華民國總統蔡英文4月2日到訪。（美...
在貝里斯的菲利浦·高森國際機場，一群儀隊迎接中華民國總統蔡英文4月2日到訪。（美聯社）
中華民國總統蔡英文過境美國之旅，2日抵達中美洲貝里斯訪問。(美聯社)
中華民國總統蔡英文過境美國之旅，2日抵達中美洲貝里斯訪問。(美聯社)

歷經1小時10分鐘的飛行，蔡英文於當地時間4月2日下午4時抵達貝里斯Philip Goldson國際機場，由貝里斯外貿暨移民部次長Amalia Mai、中華民國駐貝里斯大使徐儷文登機迎接總統，貝里斯總督芙拉（Froyla Tzalam）則於迎賓梯前歡迎總統及隨團成員訪問貝里斯。

中華民國總統蔡英文過境美國之旅，2日抵達中美洲貝里斯訪問，在機場接受軍禮歡迎。(...
中華民國總統蔡英文過境美國之旅，2日抵達中美洲貝里斯訪問，在機場接受軍禮歡迎。(美聯社)

蔡英文走下專機登上受禮台校閱禮兵，樂儀隊演奏兩國國歌，儀式簡單隆重。隨後車隊驅車前往飯店，出席僑界晚宴。僑宴飯店門口兩側站滿了僑胞，揮舞著中華民國國旗高喊「總統好」，蔡英文則一一向僑胞握手致意。

蔡英文 中華民國 機場

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