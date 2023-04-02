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瓜國總統：中國奪走台灣人幸福 速終結台海衝突局勢

中央社／瓜地馬拉市2日電
總統蔡英文（左）於瓜地馬拉當地時間2日上午，出席新建齊瑪德南戈（Chimaltenango）醫院贈交儀式。圖為蔡總統致贈瓜國總統賈麥岱（右）國防部套裝紀念幣。（中央社）
總統蔡英文（左）於瓜地馬拉當地時間2日上午，出席新建齊瑪德南戈（Chimaltenango）醫院贈交儀式。圖為蔡總統致贈瓜國總統賈麥岱（右）國防部套裝紀念幣。（中央社）

瓜地馬拉總統賈麥岱今天重申，瓜地馬拉無條件的承諾，支持並承認中華民國台灣的主權，他呼籲中國應該要盡快終結台灣海峽對抗衝突的緊張局勢；因為中國不僅僅是散播恐慌，並且奪走了台灣人民的幸福。

總統蔡英文當地時間2日上午出席位於瓜地馬拉中部戰略要地齊瑪德南戈省（Chimaltenango）的新建齊瑪德南戈醫院贈交儀式後，結束為期3天2夜瓜國訪問，將轉往友邦貝里斯進行國是訪問，之後過境美國洛杉磯，預計4月7日返抵台灣。

賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）總統出席齊瑪德南戈醫院贈交儀式致詞時再次強調，瓜地馬拉無條件的承諾，作為瓜地馬拉外交政策的一個核心，就是支持並承認中華民國台灣的主權。

他表示，瓜地馬拉自國家獨立以來，長達兩個世紀且根深蒂固的傳統，就是堅持捍衛和平。瓜國在沒有流血的情況下完成獨立建國，且經由1980年代在中美洲所簽署的兩項和平協議，以及1996年終止36年內戰的和平協議過程，均得以印證，瓜地馬拉是愛好、崇尚和平的國家。

賈麥岱指出，身為愛好和平的國家執政者，他呼籲中國應該要盡快終結台灣海峽對抗衝突的緊張局勢，因為中國不僅僅散播恐慌，並且奪走了台灣人民的幸福。

賈麥岱最後祝福蔡總統，訪問下一站貝里斯順利圓滿、成果豐碩，願上帝保佑中華民國台灣，及台灣對追求和平自由及行使主權的渴望，「中華民國萬歲！」

中華民國 洛杉磯 蔡英文

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