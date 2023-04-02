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參謀首長聯席會議主席：美中當前不處於戰爭邊緣

編譯周辰陽、茅毅／綜合報導
美國參謀首長聯席會議主席、四星上將密利認為，美中當前並不處於開戰邊緣。（Getty Images）
美國參謀首長聯席會議主席、四星上將密利認為，美中當前並不處於開戰邊緣。（Getty Images）

美國參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)3月31日接受美國軍事新聞網站「防務一號」(Defense One)專訪時提醒，各界針對美國和中國可能「開戰」的言論有必要降溫。他並強調，美中當前並不處於「戰爭邊緣」，台灣也沒那麼容易征服。

2月發生中國高空偵察氣球飛越美國的事件後，「美中開戰」的熱度在美國國內開始升溫。四星上將密利過去幾周在美國國會聽證會中表明，美國和中國及俄羅斯開戰並非「迫在眉睫或勢不可免」。這番話是他致力降溫的作為之一。

美中開戰非不可能 但不是現在

密利向「防務一號」說，包括美國及中國在內，各地都出現諸多相關言論，可能創造出戰爭將到來，或美中處於開戰邊緣的感覺。他直言，這類言論本身恐造成當前實際的環境及狀況「過熱」。他說明，有可能發生一起事件或其他若干觸發的情況，導致事件及情況不受控地升級。因此不是說(美中開戰)不可能，但他不覺得就在當下，他會將此事歸類為「很可能」這個類別。

不過，密利對美國應該儘快將武器運交台灣的呼籲表示認同，以未雨綢繆。他指稱，中國國家主席習近平已要求共軍若有必要，「在2027年前準備好以武力奪取台灣」。因此他猜想，美國還有三或四年時間，使台灣處於令北京決策者暗忖武力奪台的成本，會大於利益的境地，而成功嚇阻的要素之一，就在於確保對手明瞭成本超過收益。

常借鑑歷史的密利不諱言地說，他對中國的理解與分析是「至少他們的軍隊，也許還有其他人，已得出某種結論，那就是與美國開戰不可避免」，這非常危險。

北京奪占台灣？難度很高

密利說，台灣需要防空系統、反艦巡弋飛彈與反艦水雷，但台灣有2300萬人口，其中包括17萬現役軍人與100至200萬後備軍人。大陸缺乏實戰經驗，難以遂行奪占台灣，對守方(台灣)有利，也很難登陸，對陸方而言，藉由兩棲與空降行動攻占台灣，難度真的很高。

密利還說，美國必須確保擁有一支無與倫比的軍隊，要使中國知道美軍很強大，並使其相信美方將在必要時動武。他更傾向20世紀初期美國前總統老羅斯福的「巨棒外交」，亦即他的名言「溫言在口，大棒在手」，將目前對中國的言詞稍微降溫，同時保有一支「十分、十分堅強」的美軍。

密利 北京 共軍

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