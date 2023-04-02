紐時：中國正以俄烏戰為師 做攻台準備

中共解放軍正密切觀察俄烏戰爭，從補給供應到核武準備，希望以此為師，深入研究，為攻台做萬全準備。圖為解放軍戰機去年8月7日參與對台聯合軍演。(美聯社)

「紐約時報」1日報導，中國正密切觀察遠在千里之外的俄烏戰爭，由武器、軍力、情報、補給線及核武嚇阻等學到寶貴知識，以便為可能出兵攻打台灣，作最佳準備。

中國軍事專家特別用心研究俄烏戰爭，想取得戰術及創新；他們指出這場戰爭是「實驗場」，讓中國有機會學習俄、烏雙方的成敗。

紐時研究近百篇中方的學術論文及媒體報導，裡面有中共軍方及武器方面專家對俄烏戰爭的種種評估，例如中國著眼於研發極音速飛彈，對俄軍如何使用這種武器來摧毀彈藥貯存碉堡、油庫等目標，都詳加研究。

此外，中國軍方已研究烏軍如何使用「星鏈」(Starlink)衛星系統，來協調攻擊行動、避開俄軍煞費苦心想切斷烏軍通訊，故警告說，中國必須快速研發出類似的低軌衛星系統，設想出擊落敵方同類衛星的方法。

中國學者認為，俄國 總統普亭亮出核武而嚇阻西方國家，不得直接介入烏克蘭；這項觀點可能鼓舞中國擴大自己的核武研發計畫。

設在北京 的中國人民解放軍 國防大學教授孟祥青少將1月撰文指出，俄烏戰爭提供新見解，了解未來世界戰爭可能怎麼打；俄國的核武嚇阻戰略顯然扮演角色，確保北約組織(NATO)不敢在美國率領下，直接參戰。

五角大廈官員表示，俄軍入侵困難重重，足以嚴峻警告中國冒險攻打台灣會如何。俄軍目前受苦於武器及彈藥短絀、情報出錯，以至於進展緩慢，士兵死傷慘重。

有些中國專家對俄軍的失利坦言不諱。一篇刊登在研發大型軍事科技雜誌的專文表示，俄軍曝露出來的後勤補給短處，解放軍應密切注意；「我軍跨海奪島時」，得準備遇到類似挑戰，以及其他困難重重的行動。

研究解放軍的外國專家指出，研究出俄軍的錯誤可能提振中方的信心，認為在出兵攻台時可以取勝。中國官方公布的軍事預算為2250億美元，幾乎是俄國的三倍，而且中國龐大的製造業及科技產能，意味中國可以生產充足的先進無人機等俄軍欠缺的武器。

華府「國立國防大學」(National Defense University)資深學人伍思諾(Joel Wuthnow)表示，中國會試著把那些教訓融入軍事訓練、軍官養成及教戰守則，而且目前就在進行。俄烏戰爭可謂暮鼓晨鐘，訓練場及紙上看似容易的事，真到戰場上其實很快就變得一團亂。