我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克放話將把推特變數位銀行 盼讓公司市值增逾10倍

常春藤名校學費漲至近9萬元 有家長砸75萬找顧問從小栽培

紐時：中國正以俄烏戰為師 做攻台準備

編譯潘勛／綜合1日電
中共解放軍正密切觀察俄烏戰爭，從補給供應到核武準備，希望以此為師，深入研究，為攻台做萬全準備。圖為解放軍戰機去年8月7日參與對台聯合軍演。(美聯社)
中共解放軍正密切觀察俄烏戰爭，從補給供應到核武準備，希望以此為師，深入研究，為攻台做萬全準備。圖為解放軍戰機去年8月7日參與對台聯合軍演。(美聯社)

「紐約時報」1日報導，中國正密切觀察遠在千里之外的俄烏戰爭，由武器、軍力、情報、補給線及核武嚇阻等學到寶貴知識，以便為可能出兵攻打台灣，作最佳準備。

中國軍事專家特別用心研究俄烏戰爭，想取得戰術及創新；他們指出這場戰爭是「實驗場」，讓中國有機會學習俄、烏雙方的成敗。

紐時研究近百篇中方的學術論文及媒體報導，裡面有中共軍方及武器方面專家對俄烏戰爭的種種評估，例如中國著眼於研發極音速飛彈，對俄軍如何使用這種武器來摧毀彈藥貯存碉堡、油庫等目標，都詳加研究。

此外，中國軍方已研究烏軍如何使用「星鏈」(Starlink)衛星系統，來協調攻擊行動、避開俄軍煞費苦心想切斷烏軍通訊，故警告說，中國必須快速研發出類似的低軌衛星系統，設想出擊落敵方同類衛星的方法。

中國學者認為，俄國總統普亭亮出核武而嚇阻西方國家，不得直接介入烏克蘭；這項觀點可能鼓舞中國擴大自己的核武研發計畫。

設在北京的中國人民解放軍國防大學教授孟祥青少將1月撰文指出，俄烏戰爭提供新見解，了解未來世界戰爭可能怎麼打；俄國的核武嚇阻戰略顯然扮演角色，確保北約組織(NATO)不敢在美國率領下，直接參戰。

五角大廈官員表示，俄軍入侵困難重重，足以嚴峻警告中國冒險攻打台灣會如何。俄軍目前受苦於武器及彈藥短絀、情報出錯，以至於進展緩慢，士兵死傷慘重。

有些中國專家對俄軍的失利坦言不諱。一篇刊登在研發大型軍事科技雜誌的專文表示，俄軍曝露出來的後勤補給短處，解放軍應密切注意；「我軍跨海奪島時」，得準備遇到類似挑戰，以及其他困難重重的行動。

研究解放軍的外國專家指出，研究出俄軍的錯誤可能提振中方的信心，認為在出兵攻台時可以取勝。中國官方公布的軍事預算為2250億美元，幾乎是俄國的三倍，而且中國龐大的製造業及科技產能，意味中國可以生產充足的先進無人機等俄軍欠缺的武器。

華府「國立國防大學」(National Defense University)資深學人伍思諾(Joel Wuthnow)表示，中國會試著把那些教訓融入軍事訓練、軍官養成及教戰守則，而且目前就在進行。俄烏戰爭可謂暮鼓晨鐘，訓練場及紙上看似容易的事，真到戰場上其實很快就變得一團亂。

解放軍 俄國 北京

上一則

57%：31% 川普被起訴後民調急升 大勝德桑提斯

下一則

龍捲風夜襲南部、中西部7州 至少21死

延伸閱讀

俄羅斯參謀總長任侵烏指揮官80天 英國情報：戰果微不足道

俄羅斯參謀總長任侵烏指揮官80天 英國情報：戰果微不足道
烏克蘭要把所有俄軍趕出國土 密利：今年不大可能

烏克蘭要把所有俄軍趕出國土 密利：今年不大可能
俄再徵兵14.7萬人 傳與北韓「糧食換軍火」

俄再徵兵14.7萬人 傳與北韓「糧食換軍火」
「涉核武的第三次大戰迫在眉睫」 白俄總理籲烏俄和談

「涉核武的第三次大戰迫在眉睫」 白俄總理籲烏俄和談

熱門新聞

田納西基督教小學27日上午發生致命槍擊案。(美聯社)

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

2023-03-27 14:11
川普成為第一位遭起訴的卸任總統。(Getty Images)

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

2023-03-30 23:50
前總統川普第一任妻子伊凡娜‧川普(Ivana Trump)。(路透)

共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？

2023-03-28 10:07
蔡英文離開下榻的樂天飯店前往僑宴時，神情愉快。（美聯社）

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

2023-03-30 05:56
納許維爾小學發生槍案後，家長從會合區接走孩子。(美聯社)

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

2023-03-27 20:35
美國3月最熱門的五個應用程式，有4個是中國打造的，其中包括快時尚零售商Shein。（路透）

美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

2023-03-26 21:36

超人氣

更多 >
中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘
馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面

馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面
川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持

川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持
完全退休年齡延至70歲 民調：近8成美國人反對

完全退休年齡延至70歲 民調：近8成美國人反對
佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體

佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體