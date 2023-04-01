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蓋拉格將率跨黨派議員赴加州 會晤科技業大老、蔡英文

編譯田思怡／即時報導
彭博資訊報導，眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格本周將率領跨黨派議員前往加州，會晤從中美洲返國途中過境美國的蔡英文總統。(Getty Images)
彭博資訊報導，眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格本周將率領跨黨派議員前往加州，會晤從中美洲返國途中過境美國的蔡英文總統。(Getty Images)

彭博資訊報導，聯邦眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）本周將率領跨黨派議員前往加州，計畫會晤從中美洲返國途中過境美國的蔡英文總統。

蓋拉格前不久曾訪問台灣，台總統府未事先證實蔡英文過境美國將會晤哪些政治人物。她預料也將會晤眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)，麥卡錫是從加州選出來的聯邦眾議員，加州是他的家鄉州。根據熟知內情人士，蔡英文上周已在紐約會晤了民主黨籍的眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)，傑佛瑞斯是從紐約州選出的聯邦眾議員。

蓋拉格率領的跨黨派議員也將在加州會晤科技業和娛樂業高層主管，包括蘋果公司執行長庫克(Tim Cook)，以了解中國對美國企業的影響。大約六名議員將於周三(5日)會晤迪士尼執行長艾格(Bob Iger)和其他製片人、編劇，討論北京針對美國電影進入中國市場所提出的要求。

此議員訪問團將在周四(6日)在舊金山灣區與蘋果執行長庫克、Google、微軟和Palantir高層共進午餐，當晚將與十多名創投公司高層舉行餐會。「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」領導階層希望走出國會聽證會，在外界舉行論壇，以了解美中兩大經濟體「戰略競爭」的所有層面。

加州 眾院 蔡英文

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