蔡英文離美前晤眾院民主黨領袖 傳下周雷根圖書館演說被取消

中華民國總統蔡英文3月31日離開在紐約下榻的樂天皇宮飯店，出訪友邦，面帶笑容與場外僑胞握手。(中央社)

華府政治新聞媒體Punchbowl News報導，眾院 少數黨領袖、民主黨籍眾議員傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)3月30日已與過境紐約的中華民國總統蔡英文 會面；不過傑佛瑞斯的發言人和台灣的總統府都拒絕評論。

Punchbowl News率先披露傑佛瑞斯和蔡英文進行閉門會議；蔡英文預計在過境洛杉磯時與眾院議長、共和黨籍眾議員麥卡錫 (Kevin McCarthy)會晤。美台雙方保持低調，以避免中方抗議。

北京當局曾警告，若蔡英文與麥卡錫會面是嚴重違反「一中原則」，也是對中國主權的「挑釁」，強調中方「必將採取措施、堅決回擊」。

中華民國總統蔡英文3月31日離開在紐約下榻的樂天皇宮飯店，出訪友邦，面帶笑容與場外僑胞握手。(中央社)

參院軍事委員會(Armed Services Committee)主席、共和黨籍參議員韋科(Roger Wicker)3月31日公布一份聲明表示，蔡英文拜會麥卡錫時，眾院「美國與中共戰略競爭特別委員會」主席、眾議員蓋拉格(Mike Gallagher)等共和黨重量級人士也會應邀出席。

此外，彭博資訊報導，蔡英文原本預定在過境洛杉磯時在雷根總統圖書館演講，但在經過與麥卡錫的幕僚以及美台政府的溝通下，蔡英文在雷根圖書館演說的行程已被取消，不給北京任何過度反應或誤判的空間。總統府副秘書長張惇涵說，該報導之活動皆屬臆測，總統過境洛杉磯行程持續縝密安排中，基於雙方默契與互信，在定案後再對外說明。

蔡英文3月30日晚間在紐約出席華府智庫「哈德遜研究所（Hudson Institute）」舉辦的晚會，並獲頒「全球領導力獎」。蔡在演說中強調，「中國刻意升高緊張情勢，但台灣總是謹慎並冷靜地回應，讓世界看到台灣在兩岸關係中是負責任的那一方。」

蔡英文說，台灣人民期盼和平，「但歷史告訴我們，最佳的避戰方法就是讓自己更有實力。」「我們會持續與美國及理念相近國家合作，證明民主可以獲致成果，並展現台灣有決心守護我們的生活方式。」

蔡英文也表示，台灣近年來與世界民主國家的關係持續成長，卻被排除在聯合國及相關國際組織運作外，如此不公義的情況不能再繼續下去，「台灣需要其他民主國家的支持，協助我們參與國際組織。」

訪問團3月31日離開美國飛往瓜地馬拉，飯店外歡送與抗議的陣營各據一方；一邊發出「台灣中國，一邊一國，兩國兩治，相安無事」的口號，另一邊則高喊「台獨死路一條，祖國萬歲，中美友好萬歲」。