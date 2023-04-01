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蔡英文抵瓜地馬拉：台灣走向世界的腳步不會停

記者蔡晉宇／台北報導
中華民國總統蔡英文(中左)31日抵中美洲友邦瓜地馬拉，瓜國外長在機場迎接。(路透)
中華民國總統蔡英文(中左)31日抵中美洲友邦瓜地馬拉，瓜國外長在機場迎接。(路透)

中華民國總統蔡英文「民主夥伴共榮之旅」於當地時間31日上午結束在美國紐約的過境行程，前往瓜地馬拉共和國。經過五小時的飛行，訪團抵達該國瓜京空軍基地。 蔡英文首先與僑界代表、技術團同仁及替代役男茶敘，並表示，台灣走向世界的腳步不會停止，大家在瓜地馬拉多貢獻一分心力，台灣和世界的連結，就多往前一步。

蔡英文指出，過去全球經歷三年多的疫情，現在終於比較能自由旅遊，能來到瓜地馬拉和大家見面，真的很高興。現場有來自巴拿馬、多明尼加及薩爾瓦多的僑界代表，非常感謝現場所有鄉親一起來相聚，相信不論身在何處，大家的心情都是一樣心繫台灣。

蔡英文表示，這幾年來，台灣的防疫表現也獲得國際社會的肯定，捐贈了防疫物資給許多國家，讓全世界都感受到「Taiwan can help」的精神和行動。

蔡英文指出，在國際局勢的變化中，台灣也受到許多關注，包括俄烏戰爭以及疫情造成全球供應鏈重組，台灣對民主自由價值的堅持，還有蓬勃發展的半導體產業，都讓台灣成為國際上亮眼的一顆星，每一個動作，全世界都在看。

她還談及，僑胞在瓜地馬拉的投資，包括在營建業、製造業、食品加工以及進出口貿易等各領域，都有很豐碩的成果。大家的努力，為瓜地馬拉創造許多就業機會，也促進經濟成長。 此外還有大使館、技術團、替代役男以及海外工程公司的夥伴們，相信透過這些長期、踏實的合作，都能讓瓜地馬拉的人民，從日常生活中實際感受到台灣的友誼。

在接下來的訪問行程中，蔡英文預計與尼加拉瓜總統賈麥岱會有許多互動，也會一起見證兩國簽署「台瓜基本合作協定」。

蔡英文 疫情 防疫

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