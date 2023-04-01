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觀察站／蔡英文出訪釋和平信號 北京如何接球？

特派記者丘采薇
蔡英文31日抵達瓜地馬拉，和瓜國總統在總統府發表共同聲明。(路透)
蔡英文31日抵達瓜地馬拉，和瓜國總統在總統府發表共同聲明。(路透)

蔡英文總統出訪中美洲過境美國，在紐約待了兩天，行程極為低調，除了預計回程在洛杉磯會晤眾院議長麥卡錫外，英文媒體再傳已於30日見了眾院少數黨領袖傑佛瑞斯，等於此行有望見到兩黨大咖，勢必再引中方反應。 

中方已對於蔡英文預計在西岸會見麥卡錫，做出強烈警告，不僅解放軍軍機繼續天天飛越海峽中線，中國國台辦也強烈批判蔡過境美國「是挑釁」。蔡英文在紐約的演說特別提及「台灣在兩岸關係中是負責任的那一方」，在國際傳上傳達台方追求和平的信號，只是中共不一定接球。

這次蔡英文出訪邦交國的重頭戲，依然是過境美國東西岸城市。啟程前，台北總統府罕見直接曝光蔡將過境紐約及洛杉磯，打破過去專機降落前才公開的限制；但正值美中競爭及兩岸關係波動時刻，台美就算有默契，更必須讓意外發生機率降至最低。

中共不斷釋放威嚇的同時，其實台北最近注意到北京對台說法稍有轉變，例如中共政治局常委王滬寧說出「和平」，同一時間台北陸委會宣布開放更多直航航點，一來一往雖稱不上「春暖花開」，但至少兩岸有了互動。這次台北元首出訪，也希望對岸讀懂正確訊息，這是符合美國利益的正常元首外交，並非刻意挑釁。

何況蔡英文是新冠疫情爆發後首次外交出擊，雖然前總統馬英九日前率先公布將到大陸祭祖，但總統府回應相對緩和，刻意將馬出訪「單純化」的用意明顯，目的也是不希望升高朝野對抗，避免節外生枝。

面對美中競爭，台灣到底是棋子或棋手，因國際現實無法操之在己。去年美國眾院前議長裴洛西訪台，造成中共強烈反應發起軍演。這次台北與美有共同默契，將蔡與麥卡錫的會面改在加州，而不在台灣，也非常「務實」。對台北來說，外交不能因打壓就退縮，只是必須走得更小心。

蔡英文 中共 眾院

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