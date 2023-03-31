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蔡英文在美國與龐培歐會面？台總統府：目前沒有規畫

記者丘采薇／紐約即時報導
蔡英文總統出訪中美洲，第一站過境紐約。（記者丘采薇／攝影）
蔡英文總統出訪中美洲，第一站過境紐約。（記者丘采薇／攝影）

蔡英文總統30日晚間受邀出席華府智庫「哈德遜研究所（Hudson Institute）」舉辦的晚會，並獲頒「全球領導力獎」。原本傳出美國前國務卿龐培歐將出席與蔡英文對話，但最後沒有現身，台總統府副秘書長張惇涵表示，現場龐培歐沒有出席，來賓名單是主辦單位邀請。

被問到有哪些來賓出席，張惇涵說，除了傳統基金會創辦人佛納，包括美國政要及智庫學者，與會貴賓大約100多位，但名單為主辦單位邀請，不方便代為轉達。

被問到是否跟龐培歐有其他相關會面？張惇涵說，目前沒有這樣的規畫。

另記者問，蔡英文30日下午是否與美國政要視訊及通話，張惇涵說，總統都會利用過境美國行程相關空擋，盡可能跟美國友人做互動交流，但基於台美雙方默契及互信，將適時報告說明。

至於蔡英文今天到達晚會現場時，場外有數十位中國民眾抗議，但蔡英文沒有走正門，與抗議者擦身而過。張惇涵表示，尊重主辦方的安排，從哪邊進出都是由主辦方規畫，民主多元就是民主國家、民主社會的聲音，相信在台灣大家很熟悉，「而中國的朋友，要到民主國家，才有這樣的機會。」

張惇涵也說，今天蔡英文除了演講也有互動交流，關於台美經貿合作及相互投資，都希望繼續深化互相往來，諸如「台美21世紀貿易倡議」跟「經濟繁榮夥伴對話」，都能有良好進展，希望消除一些貿易困難，讓台美貿易更深化。被問到是否有提到雙重課稅問題，他表示，或多或少都有提到。

另外，蔡英文在會中也表達，面對烏克蘭被俄羅斯入侵，台灣始終堅定跟烏克蘭站在一起。

蔡英文 龐培歐 烏克蘭

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