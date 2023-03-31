我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯微小型企業紓困 最高2.5萬 5月20日截止申請

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

亞太助卿籲中國冷靜：不會改變台灣總統過境待遇

記者張文馨張晨／紐約報導
國務院亞太助卿康達。（美聯社）
國務院亞太助卿康達。（美聯社）

美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）30日表示，北京加大批判這次蔡英文過境美國，實際上這只是一個符合台灣總統過境的長期做法；北京沒有理由因為蔡英文的慣例過境而做出過度反應。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）說，到目前為止沒有看到中方因為蔡英文過境而採取具體行動。

康達原定28日舉行線上簡報會，對華府外籍記者說明蔡英文過境事宜，臨時喊卡；不久又突然宣布恢復在30日對記者簡報，同時間，蔡英文正在紐約第二天過境。

康達表示，過境事實明確，也是慣例；符合美台非官方關係，且符合美國不變的「一個中國」政策；台灣高層過境不是訪問，這是私人的、非官方的，也並非新鮮事。

康達表示，美國基於安全、舒適、便利與尊嚴提供過境待遇，比照過去，由美國在台協會主席羅森柏格（Laura Rosenberger）代表歡迎蔡英文過境美國，完全符合過去做法；看不出北京有理由改變過境本質，或藉此過度反應。

康達重申，美國有著長期的、基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一中政策，反對任何一方片面改變現狀的做法，不支持台灣獨立，期望透過和平方式解決兩岸分歧。

康達談到，中華人民共和國增加在台海的挑釁行動，加劇侵擾台灣方面所畫設的防空識別區，以及跨越海峽中線；北京逐步加大對台灣在軍事、經濟、外交和訊息領域的壓力作為，「改變現狀的片面試探不會迫使美國政府改變我們長期協助過境的的做法。我再強調一次，過境是美國長期做法，符合美國對台非官方關係和不變的一中政策。」

康達的論調與柯比28日的說法一致，仍吸引超過60位媒體上線參與，問到蔡英文與聯邦眾院議長麥卡錫準備會晤、問到對蔡過境行程的看法，以及蔡過境對美中關係的影響，康達均重申過境是慣例。

康達也說，他不確定這是不是國務院首次為台灣總統過境舉行特別簡報，在他看來，這是一個落實新聞自由的好機會，確保提供的訊息都是確實且基於事實。

中國駐紐約總領館30日則在曼哈頓上西區邀中文及主流英文媒體記者，就關心台灣議題對談；副總領事錢進表示，台灣自古以來就是中國領土的一部分，中方堅決反對任何形式的美台官方往來——升級美台實質關係，衝擊中美關係的政治基礎，不僅無益於地區和平安全穩定，也不符合中美兩國人民共同利益。

錢進稱，所謂「過境」是假，謀求「突破」、宣揚「台獨」是真；堅決反對美方違反一個中國原則，同台灣當局進行任何形式的接觸。

另外對於蔡英文將按計畫更與眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)舉行會談一事，錢進表示，這是故意提高台灣的官方地位，美方須停止「以台製華」，希望美國能堅守三個聯合公報，回歸一個中國原則的本源本義，恪守對中國作出的政治承諾，把美中關係前進的正確方向，確保在健康的軌道上行穩致遠。

蔡英文 北京 國務院

上一則

白宮官員：美中關係建「護欄」未成功 拜登準備好與習近平再通話

下一則

馬英九會宋濤：兩岸只能透過談來解決問題

延伸閱讀

蔡英文哈德遜研究所領獎談「捍衛民主」 龐培歐未出席

蔡英文哈德遜研究所領獎談「捍衛民主」 龐培歐未出席
蔡英文紐約會友邦代表 史瓦帝尼力挺台灣拓國際空間

蔡英文紐約會友邦代表 史瓦帝尼力挺台灣拓國際空間
蔡英文下周會麥卡錫 華郵：美軍提高戒備

蔡英文下周會麥卡錫 華郵：美軍提高戒備
新聞評論／蔡英文過境 亞太助卿簡報為何取消又恢復？

新聞評論／蔡英文過境 亞太助卿簡報為何取消又恢復？

熱門新聞

田納西基督教小學27日上午發生致命槍擊案。(美聯社)

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

2023-03-27 14:11
納許維爾小學發生槍案後，家長從會合區接走孩子。(美聯社)

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

2023-03-27 20:35
前總統川普第一任妻子伊凡娜‧川普(Ivana Trump)。(路透)

共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？

2023-03-28 10:07
川普成為第一位遭起訴的卸任總統。(Getty Images)

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

2023-03-30 23:50
美國3月最熱門的五個應用程式，有4個是中國打造的，其中包括快時尚零售商Shein。（路透）

美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

2023-03-26 21:36
中華民國前總統馬英九赴中山陵拜謁。（特派記者賴錦宏／攝影）

馬抵南京中山陵落款民國紀年 台確認中華民國現狀第1人

2023-03-27 23:05

超人氣

更多 >
川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案
紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」
美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難

美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難
馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話
中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南

中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南