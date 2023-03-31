亞太助卿籲中國冷靜：不會改變台灣總統過境待遇

國務院亞太助卿康達。（美聯社）

美國國務院 亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）30日表示，北京 加大批判這次蔡英文 過境美國，實際上這只是一個符合台灣總統過境的長期做法；北京沒有理由因為蔡英文的慣例過境而做出過度反應。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）說，到目前為止沒有看到中方因為蔡英文過境而採取具體行動。

康達原定28日舉行線上簡報會，對華府外籍記者說明蔡英文過境事宜，臨時喊卡；不久又突然宣布恢復在30日對記者簡報，同時間，蔡英文正在紐約第二天過境。

康達表示，過境事實明確，也是慣例；符合美台非官方關係，且符合美國不變的「一個中國」政策；台灣高層過境不是訪問，這是私人的、非官方的，也並非新鮮事。

康達表示，美國基於安全、舒適、便利與尊嚴提供過境待遇，比照過去，由美國在台協會主席羅森柏格（Laura Rosenberger）代表歡迎蔡英文過境美國，完全符合過去做法；看不出北京有理由改變過境本質，或藉此過度反應。

康達重申，美國有著長期的、基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一中政策，反對任何一方片面改變現狀的做法，不支持台灣獨立，期望透過和平方式解決兩岸分歧。

康達談到，中華人民共和國增加在台海的挑釁行動，加劇侵擾台灣方面所畫設的防空識別區，以及跨越海峽中線；北京逐步加大對台灣在軍事、經濟、外交和訊息領域的壓力作為，「改變現狀的片面試探不會迫使美國政府改變我們長期協助過境的的做法。我再強調一次，過境是美國長期做法，符合美國對台非官方關係和不變的一中政策。」

康達的論調與柯比28日的說法一致，仍吸引超過60位媒體上線參與，問到蔡英文與聯邦眾院議長麥卡錫準備會晤、問到對蔡過境行程的看法，以及蔡過境對美中關係的影響，康達均重申過境是慣例。

康達也說，他不確定這是不是國務院首次為台灣總統過境舉行特別簡報，在他看來，這是一個落實新聞自由的好機會，確保提供的訊息都是確實且基於事實。

中國駐紐約總領館30日則在曼哈頓上西區邀中文及主流英文媒體記者，就關心台灣議題對談；副總領事錢進表示，台灣自古以來就是中國領土的一部分，中方堅決反對任何形式的美台官方往來——升級美台實質關係，衝擊中美關係的政治基礎，不僅無益於地區和平安全穩定，也不符合中美兩國人民共同利益。

錢進稱，所謂「過境」是假，謀求「突破」、宣揚「台獨」是真；堅決反對美方違反一個中國原則，同台灣當局進行任何形式的接觸。

另外對於蔡英文將按計畫更與眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)舉行會談一事，錢進表示，這是故意提高台灣的官方地位，美方須停止「以台製華」，希望美國能堅守三個聯合公報，回歸一個中國原則的本源本義，恪守對中國作出的政治承諾，把美中關係前進的正確方向，確保在健康的軌道上行穩致遠。