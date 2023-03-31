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白宮官員：美中關係建「護欄」未成功 拜登準備好與習近平再通話

記者張筠／華盛頓報導
白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯。(美聯社)
白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯。(美聯社)

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)30日表示，在美中關係上設立「護欄」(guardrails)的努力尚未成功，而未來幾個月將有更多跡象顯示美中能否重建建設性外交關係。

坎伯30日出席華府智庫新美國安全中心(Center for a New American Security)舉行的「拜登政府之印太策略」爐邊談話，他表示，去年底拜登總統與中國國家主席習近平在印尼峇里島會晤，雙方表明未來幾個月至幾年內會採取謹慎措施，推動兩國在應對挑戰的過程中，仍盡可能建立可預測(predictable)的關係，「但很遺憾其中的一些努力被意想不到的中國間諜氣球事件攪擾」，坎伯表示，未來幾個月將是觀察美中能否重建建設性外交關係的關鍵時機。

蔡英文出訪過境美國造成美中台局勢緊張，許多分析人士也認為這是在1979年美中建交後，最糟糕的狀態；坎伯表示，華府此前已向北京政府明確表示，拜登政府已準備好與習近平再次通話，「美國有意維持美中對話管道的暢通。」

「維持溝通渠道暢通，是對兩國關係負責任的體現，也符合美國的戰略利益，美國的盟國與合作夥伴也期待美中兩國有建設性的關係，而不是持續僵持、衝突，把世界捲入危機中。」

上個月美方擊落疑似中國間諜氣球後，拜登曾計畫就此事與習近平對話並澄清氣氛，但至今尚未實現，且自那之後美中關係的緊張局勢只增不減，坎伯說，當軍隊動作增多，美中衝突的風險會加大，未來面臨的挑戰也將增多；美國現在尋求更多溝通機制，並制定戰略依據(strategic rationale)，試圖採取負責任的措施，但中國目前不願與美國探討建立信任(confidence building)和危機溝通(crisis communication)等議題。

拜登 習近平 氣球

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