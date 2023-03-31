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蔡英文獲智庫「全球領導力獎」強調捍衛民主

特派記者張文馨、丘采薇／紐約報導
哈德遜研究所總裁華特斯（左）和董事會主席Sarah Stern（右）贈予蔡英文總統（中）「全球領導力獎」（取自推特@HudsonInstitute）
哈德遜研究所總裁華特斯（左）和董事會主席Sarah Stern（右）贈予蔡英文總統（中）「全球領導力獎」（取自推特@HudsonInstitute）

蔡英文總統30日晚間接受華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）總裁華特斯（John Walters）贈予「全球領導力獎」，並與華特斯對談。華特斯表示，對談內容遍及安全、經濟和貿易，蔡總統在會中強調「捍衛民主」。

與會者推文引蔡英文致詞內容表示，俄羅斯入侵烏克蘭為世人敲響了警鐘；台灣已捐贈烏克蘭一億美元的援助，並與勇敢的烏克蘭人民站在一起。

蔡與華特斯對談 前國務卿龐培歐未出現

蔡英文30日晚間接受華府保守派智庫哈德遜研究所贈予「全球領導力獎」。（取自推特@...
蔡英文30日晚間接受華府保守派智庫哈德遜研究所贈予「全球領導力獎」。（取自推特@HudsonInstitute）

這場贈獎儀式是蔡英文過境紐約的亮點。但先前傳聞將參加對談的前國務卿龐培歐，並未出現。

這場活動並未公開，蔡英文在接受華特斯贈獎後發表演說，接著與華特斯對談，與會者上百人。

華特斯在會後表示，幾年前就想頒發全球領導力獎給蔡總統，因為她的勇氣、領袖風範、與美國盟友站在一起，為民主和自由奮戰，美國和世界各國都將她視為對抗反民主的第一線捍衛民主冠軍。

蔡入場時 完全避開場外兩派群眾

蔡英文在華特斯陪伴下步入會場，完全避開場外的支持和抗議的群眾。與會者的推文讚許蔡英文關於自由、民主、國際法治的言論。

哈德遜研究所專家、國務院前中國政策顧問余茂春則說，蔡總統談到台灣目前在國際上面臨中共打壓與武力威懾，蔡總統傳達了台灣人民與政府的決心，並感謝美國的大力支持。

華府另一個保守派智庫「傳統基金會」創辦人佛納（Edwin Feulner）也出席這場活動，他會前受訪說，這不僅是蔡總統個人得獎，更代表美台自由人民的友誼，凸顯大家從個人權利從民主自由中獲益良多。

蔡英文 烏克蘭 華府

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