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新聞評論／蔡英文過境 亞太助卿簡報為何取消又恢復？

本報記者張文馨
國務院亞太助卿康達。（美聯社）
國務院亞太助卿康達。（美聯社）

美國國務院一度取消說明總統蔡英文過境簡報，且不說明原因，引發外界討論，其中不乏認為受北京壓力導致；美方此舉已從白宮國安會最新說明中透露端倪，一切操作仍在呼籲北京冷靜。國務院亞太助卿康達恢復的簡報會雖然沒有提出新的內容，但在突然取消後又恢復，自然也代表美方的態度。

首先，若美方忌憚中國壓力，就勢必不會在蔡英文過境美國的問題上添磚加瓦，被動回應可以，主動出面論述給予外界更多想像，華府豈會不知？在美中關係極度緊張的當下，美國自有分寸拿捏。

其次，白宮國安會戰略溝通協調官柯比29日在記者會主動提到蔡總統過境一事，他並未「歡迎」蔡總統過境美國，而是平鋪直敘表達一個即將發生的事實。

在「過境符合美國長期一中政策」基本論述上，柯比強調「過境不是訪問」，「每次過境都很順利」，接著把結論導向「北京沒有理由反應過度」，並重申美國有意與北京保持溝通，頗有給中方面子味道。

毋庸置疑的是，在美國國務院亞太助卿康達決定舉行簡報會後，北京對華府下的工夫只多不少，但結果呢？在康達對外籍記者簡報的前一天，由白宮親自對所有媒體說明此事，凸顯在衡量過後，舉行簡報說明仍是利大於弊。且不久後康達的簡報會還是恢復。

拜登政府目前的外交政策落實，從白宮到國務院算是相當一致，應該不會發生「看報才知道」的政府內部溝通不良；柯比也說，美中各層級管道一直在溝通蔡過境的事宜。

比較可能的狀況是，拜登政府從上到下收到來自北京針對過境簡報的進一步壓力，國務院和白宮考慮以更謹慎方式論述，避免擦槍走火。

柯比的論述一方面對台灣表明對這次過境的立場，更多的是對北京軟硬兼施，希望不要引發台海緊張。白宮與國務院相繼回應媒體的關切，雖然措詞謹慎，但充分表達了美方態度，也避免與中方的角力擦槍走火。

北京 國務院 白宮

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