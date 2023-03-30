蔡英文抵紐約 下榻飯店現場 挺蔡反蔡隔街互嗆

台灣僑胞到飯店現場歡迎蔡總統過境美國。(記者張文馨／攝影)

中華民國 總統蔡英文 29日下午抵達紐約後，4時左右抵下榻的曼哈頓中城樂天酒店(Lotte New York Palace)，在支持和反對陣營的高喊中，快速進入酒店。

紐約29日天氣不錯，有200多名支持蔡總統的台灣僑胞到場歡迎蔡第二次過境紐約，高呼「中華民國萬歲」、「台灣加油」、「歡迎蔡總統」；在飯店對面的人行道上，則是中國民眾搖旗呼喊「反對蔡英文」、「打倒台獨」。

台灣僑胞到場歡迎蔡總統過境美國。(記者張文馨／攝影)

雙方總共千餘人，警方安排在酒店門外50街的兩側，現場秩序良好，兩方各自喊口號、隔空互嗆，但未發生任何衝突。

百餘中國僑團到場抗議。(記者許君達／攝影)

蔡英文抵達前，紐約警方在場維持秩序，並封住50街的出入口，讓蔡的車隊能順利抵達。

蔡英文一襲黑色西裝現身，簡單跟歡迎的台僑揮手後，就進入酒店，全程不到30秒。

到場歡迎蔡英文的群眾手持美國及中華民國國旗，呼喊「歡迎蔡總統」等口號。除了台灣僑團代表外，還有部分以個人身分自發前來支持的台灣人，以及反對中國共產黨的中國大陸民主人士。

蔡英文總統29日下午4時抵達下榻的樂天酒店，在支持和反對陣營的高喊中，快速進入飯店。(記者張文馨／攝影)

「台灣人公共事務會」前任主席樊豐忠表示，知道「對面」肯定會組織很多人來抗議，所以不少台灣人自發從紐約各地、甚至外州趕來為蔡英文總統打氣，不想在聲勢上輸給抗議者。

台灣僑團歡迎蔡英文到達紐約。(記者許君達／攝影)

來自中國的維權律師吳少平說，中華民國台灣是華人 世界的民主自由典範，民主台灣的存在，證明「中國不適合民主」的說法是荒謬的。他專程從布魯克林趕來，他說，不是為了支持某個人，而是為了表達對民主的支持。

中國民主人士遠道而來歡迎民主台灣的民選領導人。(記者許君達／攝影)

抗議團體由全美中國和平統一促進會聯合會、美國華人華僑聯合總會紐約分會、全美反獨促統聯盟領銜組織，百餘僑團聯合參與。活動總指揮陳善莊介紹，當日共有八輛大巴、十輛小巴從紐約三區華人聚居地運載抗議者到達曼哈頓，加上一些自發前來的愛國人士，到場人數近800人。

中國大陸僑胞集結在蔡下榻飯店對面，表達不滿。(記者張文馨／攝影)

抗議方的口徑較為統一，全場高喊「蔡英文賣國賊」、「台獨死路一條」等口號，並循環播放「歌唱祖國」、「我的中國心」等歌曲。

抗議團體呼籲和平統一、反對台獨。(記者許君達／攝影)

集會場地被警方提前規畫在街道兩側的三個區域，相互距離較遠，對峙雙方未出現肢體接觸，各自情緒也都平和。雙方被允許使用擴音設備的時間也被刻意錯開，因此秩序良好，即使隔空嗆聲也未造成嚴重的嘈雜。

中國僑團等組織抗議蔡英文過境紐約。(記者許君達／攝影)