蔡英文出席紐約僑宴 僑胞熱情喊：小英我愛妳

蘇春槐說，台灣是僑胞永遠的故鄉，大紐約地區的台灣僑胞也會支持台灣，在美國以及全世界發光發熱。(記者顏嘉瑩／攝影)

中華民國 總統蔡英文 29日過境紐約僑宴，僑胞代表及美國政要超過700人參與，蔡英文一上台，就有熱情僑胞大喊：「小英我愛妳！」也讓蔡英文開心回應「因為的僑胞熱情，感覺紐約一點都不冷。」

僑宴在中城的「The Glasshouse」舉辦，蔡英文在台上致詞時表示，此次出訪中美洲過境美國，第一個行程就是在紐約跟鄉親見面，「我以為紐約會很冷，但感覺還好，因為大家很熱情」；她也回憶在2019年過境紐約時也舉辦僑宴，「我看到很多熟面孔。」

曲怡文此次以僑胞、紐約州參議員身分歡迎蔡英文再度造訪紐約。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約中華公所主席曾偉康致詞時表示， 中華公所遵循孫中山先生的三民主義，在2019年也在曼哈頓華埠 哥倫布公園永久設置孫中山銅像，並命名該廣場為「中山廣場」，同時中華公所每年舉辦慶雙十活動，「走在華埠街上，可以看到四處都有中華民國國旗在風中飄揚。」

蔡英文29日在紐約舉辦僑宴，超過700人出席。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約台灣會館理事長蘇春槐則歡迎蔡英文繼2019年後再次過境紐約，「堅持改革這條路不好走，蔡總統您辛苦了」；他表示，台灣是僑胞永遠的故鄉，大紐約地區的台灣僑胞也會支持台灣，在美國以及全世界發光發熱。

蔡英文29日在紐約舉辦僑宴，超過700人出席。(記者顏嘉瑩／攝影)