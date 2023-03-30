出訪首站抵紐約 蔡英文提出台灣3大改變

蔡英文29日在紐約的首場活動僑宴，受到700位僑胞熱烈歡迎。(記者顏嘉瑩／攝影)

中華民國 總統蔡英文 「民主夥伴共榮之旅」29日抵達首站紐約，她強調，台灣愈來愈受到世界矚目，中華民國台灣的地位愈來愈重要；她也說，台灣在外交方面有很多進展，蔡英文並感謝美國國會這幾年通過許多重要決議案，支持台灣強化自我防衛能力，以及拜登總統任內9度宣布對台軍售，感謝美國政府依據「台灣關係法」及「六項保證」落實對台灣安全承諾，「台灣一定會和美國及其他夥伴共同守護區域和平穩定。」

蔡英文此行將訪問中美洲國家瓜地馬拉和貝里斯，去程和回程過境紐約和洛杉磯。但就在出發前，宏都拉斯與中國建交，與台灣斷交。

蔡英文29日在紐約的首場活動僑宴，受到700位僑胞熱烈歡迎。(記者顏嘉瑩／攝影)

「打造出更有韌性的台灣」

蔡英文在僑宴上致詞指出，這是疫情 發生以來她第一次出訪，三年來台灣有很多進步跟改變，第一個改變是打造出更有韌性的台灣，疫情讓全世界經濟受到很大影響，但台灣經濟逆勢成長，政府稅收增加。

「中華民國台灣愈來愈重要」

第二個改變是，台灣愈來愈受到世界矚目，中華民國台灣的地位愈來愈重要。她也說，俄烏戰爭、美中貿易局勢等不確定因素，也加速全球供應鏈重組，愈來愈多國家希望跟台灣合作，台積電在亞利桑納州設廠，不僅是台美經貿關係展現，也是台灣科技實力向世界延伸，全世界愈來愈關注台灣、需要台灣，世界走向台灣，台灣也走向世界。

「台灣在外交上有很多進展」

第三個改變是台灣在外交方面有很多進展，在安全合作方面，美國國會這幾年通過許多重要決議案，支持台灣強化自我防衛能力，台灣一定會和美國及其他夥伴共同守護區域和平穩定。

白宮和國務院發言人近日分別就蔡英文過境表示，這符合美國長期以來的做法和不變的「一個中國」政策，中國國台辦則警告眾院議長麥卡錫若與蔡英文會面，中方將堅定回擊。

蔡英文在行前表示，外在壓力不會阻撓台灣走向世界的決心，「我們冷靜自信，不屈服、不挑釁」，台灣會堅定的走在自由民主道路上。