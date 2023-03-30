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無心之過？麥卡錫分享一張中國地圖 包含台灣

記者胡玉立／綜合報導
眾院議長麥卡錫分享了一幅包括台灣在內的中國地圖。(取材自麥卡錫推特)
眾院議長麥卡錫分享了一幅包括台灣在內的中國地圖。(取材自麥卡錫推特)

眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)29日在其官方推特帳號發文，分享了一幅包括台灣在內的中國地圖；無意中，讓中國共產黨取得了小小的宣傳勝利。

麥卡錫的推文目的是要宣揚共和黨的HR1能源法案，他推文寫道：「要實現電氣化經濟，必須開採關鍵礦產。但現在，我們依賴中國。我們花了10年時間才在美國批准了新礦；H.R.1降低能源成本法案將簡化許可程序並加強國家安全。」

推文附帶的紅色中國地圖書有文字「中國控制全球90%的關鍵礦產」，看得到台灣被包括在其中。

在前眾院民主黨籍議長裴洛西(Nancy Pelosi)的歷史性訪台行後，麥卡錫曾承諾訪問台灣。中國猛烈抨擊裴洛西訪台，警告麥卡錫切勿訪台。金融時報(Financial Times)日前報導稱，在蔡英文總統堅持下，麥卡錫將改在加州與蔡英文會面。

中國共產黨一再向西方世界強調「台灣是中國的一部分」，對西方媒體如何談到台灣，非常敏感且介意；這也導致近年來包括Gap、Dior和多家航空公司等各大品牌，因為擔心失去中國市場，相繼為各種被視為輕忽中國主張的行為道歉。

強檔電影「捍衛戰士」 (Top Gun)主角湯姆克魯斯(Tom Cruise)穿著的著名飛行員夾克，也曾一度被迫去除中華民國國旗標幟；但在公眾強烈抗議後，國旗後來重現。

許多共和黨人面對北京對台灣施加越來越大的壓力，積極推動協助台灣強化軍備，武裝台灣。

麥卡錫 眾院 裴洛西

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