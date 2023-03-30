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紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

特派記者丘采薇、張文馨／紐約報導
蔡英文離開下榻的樂天飯店前往僑宴時，神情愉快。（美聯社）
蔡英文離開下榻的樂天飯店前往僑宴時，神情愉快。（美聯社）

中華民國總統蔡英文過境美國東西岸，夾在美中兩強角力中間，行程變得極為敏感低調。29日第一個公開活動僑宴，美方的出席來賓有新澤西州州長墨菲夫婦、美國在台協會主席羅森伯格、紐約州參議員曲怡文，未見國會議員，也未見紐約地主現身。

總統府先前對蔡英文的過境美國行程始終保密，直到抵達紐約前的專機上才透露當天活動。總統府副秘書長張惇涵在專機抵達JFK甘迺迪國際機場前向隨團媒體說明，29日主要行程是出席晚間7時的僑宴，宴會上除台僑外，也會有美國政要出席，「應該會蠻精采豐富」。

新任美國在台協會主席羅森伯格出席蔡英文總統僑宴。(記者張宗智／攝影)
新任美國在台協會主席羅森伯格出席蔡英文總統僑宴。(記者張宗智／攝影)

但以現場看，聯邦與地方的政要出席並不踴躍；作為地主的紐約州長霍楚（Kathy Hochul）和紐約市長亞當斯（Eric Adams），以及包括國會參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在內的紐約州國會議員都沒有出席；而是隔著哈德遜河的新澤西州州長墨菲出席。

出席晚宴的美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）向來賓表達和平穩定的重要性，新澤西州州長墨菲（Philip Murphy）也呼應，支持美國總統拜登對確保台海和平穩定的努力。羅森柏格對蔡英文表示，「感謝你的領導，你對和平穩定與繁榮的承諾，不只是對美國，更是對全世界。」

蔡英文過境紐約的首場公開活動就是約700人參與的僑宴，蔡英文左手邊坐著羅森柏格，右手邊坐著墨菲夫婦，其餘人士還包括紐約州參議員曲怡文、訪團成員、僑界大老等。

至於是否與美國眾院議長麥卡錫見面，隨行的外交部長吳釗燮三緘其口，只說：「美國有很多朋友，時間快靠近就會跟大家講。」是否會見麥卡錫？吳在嘴巴前比出「拉拉鍊」手勢。至於中國國台辦認為蔡英文過境美國是挑釁，吳釗燮說，「他們什麼都說挑釁」。

新澤西州州長墨非出席僑宴。(記者張宗智／攝影)
新澤西州州長墨非出席僑宴。(記者張宗智／攝影)

相關人士指出，蔡英文此次「民主夥伴共榮之旅」要走出穩健、民主、世界3條台灣主流民意路線，例如過境洛杉磯將與麥卡錫會晤，經過綿密籌畫，與美方共同控管可能的中國風險，展現處理國際事務的穩健、務實，並為台灣贏得國際支持。

據了解，幕僚單位努力爭取與美國代表人物會面，但難度不小。29日僑宴上未見國會議員，地主紐約州長和紐約市長也未出現，鄰近的新州州長墨菲夫婦則出席並致詞。至於是否與前國務卿龐培歐見面或對談，美台雙方仍不證實。

蔡英文30日上午會見在紐約台灣青年代表，白天行程未公開，預料與美國政要通話或視訊互動；晚間蔡英文在紐約市中城洲際飯店，接受華府保守派智庫哈德遜研究所總裁華特斯頒贈「全球領袖獎」，並發表演說，但並不公開；她與兩位智庫代表舉行區域安全對話，其中一位是目前任職智庫、去年訪問台灣的龐培歐。

蔡英文 新澤西州 紐約州

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