我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡英文抵紐約前夕 白宮：中不應以此為藉口挑釁台海

一洲焦點／蔡英文抵紐約 美中台再角力、田州小學濫射

蔡英文抵紐約前夕 白宮：北京不應以此為藉口挑釁台海

記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）29日在白宮例行記者會主動提到，蔡英文今起過境美國，過境符合美國長期且不變的「一個中國」政策，過境並非新鮮事，歷次台灣總統過境美國都很順利；北京不應以此為藉口，在台海周邊挑釁。路透
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）29日在白宮例行記者會主動提到，蔡英文今起過境美國，過境符合美國長期且不變的「一個中國」政策，過境並非新鮮事，歷次台灣總統過境美國都很順利；北京不應以此為藉口，在台海周邊挑釁。路透

台灣總統蔡英文一行即將降落在紐約甘迺迪機場前夕，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）29日在白宮例行記者會主動提到，蔡英文今起過境美國，過境符合美國長期且不變的「一個中國」政策，過境並非新鮮事，歷次台灣總統過境美國都很順利；北京不應以此為藉口，在台海周邊挑釁。

蔡過境美國備受關注，這是美國官員首次主動提到此事。

柯比說，蔡英文今起過境美國，這符合美國長期的對台灣非官方關係，也符合美國依然不變的一中政策。

柯比說，台灣基於旅行考量做出過境決定，「過境不是訪問。」這是私人的且非官方的。

柯比說，過境不是新鮮事，每位台灣總統都會過境美國，蔡英文自己就曾6度過境，每次都沒有意外；蔡英文過去過境美國，會晤國會議員、州級和地方官員，也會公開露面。

柯比表示，蔡英文也曾過境紐約和洛杉磯，中華人民共和國不應以此為藉口，在台海周遭挑釁。

柯比說，「他們沒有理由激烈反應或以任何方式反應過度，這是平常事，蔡英文曾六度過境，沒有甚麼罕見的。」他再次表示，北京完全沒有理由作出其他不同的反應。

至於美中關係，柯比表示，美中針對台灣議題存在分歧，不過雙方40多年來都能管理這些分歧；總統拜登和政府一直確保對北京的溝通管道暢通，也持續希望在諸多議題上都能落實，美國會持續努力。

彭博資訊28日報導，白宮國家安全顧問蘇文（Jake Sullivan）於24日與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅通話；柯比表示，無法證實這篇報導，只能說，美中各層級已就總統過境和等議題展開討論。

柯比 蔡英文 北京

上一則

國台辦批蔡過境美國 陸委會：北京應平常心看待

下一則

藏人流亡領袖：西藏在中國統治下「慢慢死去」

延伸閱讀

一洲焦點／蔡英文抵紐約 美中台再角力、田州小學濫射

一洲焦點／蔡英文抵紐約 美中台再角力、田州小學濫射
國台辦批蔡過境美國 陸委會：北京應平常心看待

國台辦批蔡過境美國 陸委會：北京應平常心看待
蔡英文到美國會見誰？吳釗燮：時間快靠近就會跟大家講

蔡英文到美國會見誰？吳釗燮：時間快靠近就會跟大家講
WSJ：蔡英文過境使美中關係更緊張 決定是否持續惡化

WSJ：蔡英文過境使美中關係更緊張 決定是否持續惡化

熱門新聞

田納西基督教小學27日上午發生致命槍擊案。(美聯社)

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

2023-03-27 14:11
18袋KFC外賣到達習近平訪俄期間下榻的莫斯科陽光酒店。(截取自Ruptly影片)

誰點了肯德基？18袋KFC外賣 送達習近平在俄下榻酒店

2023-03-22 16:30
納許維爾小學發生槍案後，家長從會合區接走孩子。(美聯社)

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

2023-03-27 20:35
前總統川普第一任妻子伊凡娜‧川普(Ivana Trump)。(路透)

共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？

2023-03-28 10:07
美國3月最熱門的五個應用程式，有4個是中國打造的，其中包括快時尚零售商Shein。（路透）

美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

2023-03-26 21:36
中華民國前總統馬英九赴中山陵拜謁。（特派記者賴錦宏／攝影）

馬抵南京中山陵落款民國紀年 台確認中華民國現狀第1人

2023-03-27 23:05

超人氣

更多 >
免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？
未來23天4生肖「不要借錢給別人」 第1名小心敗光積蓄

未來23天4生肖「不要借錢給別人」 第1名小心敗光積蓄
氣氛微妙 華府臨時喊停蔡英文過境簡報

氣氛微妙 華府臨時喊停蔡英文過境簡報
田州6死校園濫射 警公佈擊斃槍手畫面

田州6死校園濫射 警公佈擊斃槍手畫面
搭飛機別穿緊身褲、別脫鞋 專家告訴你重要原因

搭飛機別穿緊身褲、別脫鞋 專家告訴你重要原因