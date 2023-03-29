國台辦批蔡過境美國 陸委會：北京應平常心看待

蔡英文總統過境美國遭國台辦批評，陸委會說，北京當局對蔡英文出訪「應平常心看待」。（圖／聯合報系資料照片）

中國國台辦29日批評蔡英文 總統過境美國「本質上是『倚美謀獨』的挑釁行徑」，並指若蔡英文與眾議院議長麥卡錫 會面，「必將採措施堅決回擊」，對此陸委會表示，總統出訪過境美國過去已有慣例，呼籲北京 當局，對蔡英文出訪「應平常心看待」。

陸委會29日下午指出，總統出訪台邦交國及過境美國安排，過去已有慣例。中華民國是主權國家，與友好國家互動往來是正當權利，也是台灣民眾的期待，中國無權置喙。

陸委會強調，蔡總統「民主夥伴共榮之旅」，深化和友邦交流合作，展現台灣是國際社會的良善力量，也是全球經濟的關鍵力量，不會因為外來壓力阻撓台灣走向世界的決心。「我們呼籲北京當局，對蔡總統出訪應平常心看待，切勿誤判情勢，刻意升高台海緊張、破壞兩岸關係」。

此前，國台辦發言人朱鳳蓮29日在記者會上強調，「台灣當局領導人所謂『過境』本質上是『倚美謀獨』的挑釁行徑」，並強調，蔡英文如果與眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）接觸，「將是又一起嚴重違反一個中國原則和損害中國主權和領土完整，破壞台海和平穩定的挑釁，我們對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊」。朱鳳蓮並敦促美方，不要安排蔡英文的官方接觸，「以實際行動兌現不支持『台獨』的嚴肅承諾」。

而陸委會主委邱太三在29日播出的YahooTV「齊有此理」節目專訪時則表示，在美中緊張之下，北京透過馬英九到訪中國較勁蔡英文訪美「對岸一定有這種思考」。對於蔡英文出訪期間，中國會有什麼動作？邱太三則指出，只要外國人士到台灣來，或者美國有對台軍售、通過友台法案，「中國至少就會在跨越（海峽）中線機艦比例上就增加」。

具體而言，對這次蔡英文出訪的北京反應，邱太三進一步指，「我們當然認為它（中國）會有動作」，但他提到，中國總書記習近平強調和戰兩手策略，「我們也認為馬前總統的時間點安排、宏都拉斯的斷交，都跟這個有一定程度關聯」。邱太三認為，「蔡英文出訪國際效應到底有多大，這會跟它們的手段有一定程度關係」。

邱太三評估，蔡英文此次過境美國，中國在軍事上不會比2022年時任眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台那次更猛，「但也會有一些軍事上的騷擾動作」。