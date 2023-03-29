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為緊張局勢降溫…蔡英文過境前夕 傳蘇利文、王毅通話

記者張文馨／華盛頓報導
對於眾院議長麥卡錫4月將在加州會晤蔡英文總統，各方都保持低調。圖為麥卡錫議長(右)與拜登總統17日在華府出席聖派垂克節慶祝活動。(美聯社)
對於眾院議長麥卡錫4月將在加州會晤蔡英文總統，各方都保持低調。圖為麥卡錫議長(右)與拜登總統17日在華府出席聖派垂克節慶祝活動。(美聯社)

中華民國蔡英文總統28日出發訪問中美洲並過境美國，就在出發前夕，傳出白宮國家安全顧問蘇利文與王毅通話，頗有為緊張局勢降溫的意味；同時，國務院亞太助卿康達臨時延後針對蔡英文總統過境的簡報，引發關注。

彭博資訊28日報導，蘇利文(Jake Sullivan)於24日與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅通話；蔡英文總統即將過境美國，加上美國正在安排拜習通話，兩國外交高層的互動時機更引人注目。

這是王毅升任中共中央外事工作委員會辦公室主任以來，首次與蘇利文通話。

彭博報導，蔡英文正準備過境美國，勢必引發北京新一波怒火，縱然美方官員希望拜習盡快通話，但中方到目前為止拒絕，拜登政府退而求其次，希望能在蔡回到台灣後，下月初就能舉行兩國元首對話。

此外，華府外籍記者俱樂部27日發布簡報會通知，載明主題為「台灣總統過境美國」，簡報人為負責美中台事務的亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink)。

不過就在簡報舉行前半小時，外籍記者俱樂部分別通知「延期」與「取消」，並說會在準備好的時候宣布新的簡報日期與時間。

這可能是中華民國總統在兩國斷交後的歷次過境以來，首次有美國國務院資深官員為過境特別舉行簡報會，最後一刻喊停，備受關注；國務院和外籍記者俱樂部並未說明原因。

白宮和國務院發言人近日分別就蔡英文總統過境表示，這符合美國長期以來的做法和不變的「一個中國」政策，過境待遇出於對乘客的安全、舒適、便利與尊嚴考量進行。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)上周表示，台灣總統過境美國行之有年，北京沒有理由反應過度。

媒體詢問美國官員是否會趁著蔡英文總統過境時會晤或打電話，柯比28日說，美國政府官員沒有計畫要和她碰面。

美國國務院首席副發言人巴特爾(Vedant Patel)28日證實中方媒體報導，美國國務院中國處主任、亞太副助卿華自強(Rick Waters)上周訪問北京、上海與香港，除此之外，巴特爾拒絕進一步說明訪問細節與成果，只表示這是一次工作層級的拜會。

國務院 蔡英文 北京

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